'Gençler arasında 'seks mesajlaşmaları' yaygın'

BBC’nin Newsnight programında yayınlanan bir kamuoyu araştırmasının sonuçları, İngiltere’de 18 yaşın altındaki her 10 gençten altısının cinsel içerikli mesajlaşma yaptığını ortaya koydu.

NSPCC Genel Müdürü Peter Wanless ‘seks mesajlaşmasının’ git gide yaygınlaştığını söylüyor. Wanless anket sonuçlarının, cinsel içerikli mesajlaşmanın ergenlik çağındaki gençler arası ilişkilerin bir özelliği olmaya doğru gittiğini gösteridiğini söylüyor. Wanless, ilişki içindeki gençlerin kendilerine ait cinsel içerikli bir görüntüyü paylaşmaları gerektiği yönünde bir anlayışın oturmaya başladığını belirtiyor.

Gönderenlerin yarısından fazlası erkek ya da kız arkadaşına göndermiş. Anket kapsamında NSPCC ve Childline İngiltere’nin farklı yerlerinden 450 gençle görüştü. Cinsel içerikli mesajlama yapan gençlerin yüzde 58’i, mesajı erkek veya kız arkadaşlarına gönderdiklerini söylerken üçte biriyse sanal alemde tanıştıkları ama gerçek hayatta hiç tanımadıkları kişilere gönderdiklerini belirtiyor. Yüzde 15’iyse mesajları bir yabancıya göndermiş.

Mesajla görüntü paylaşanların yüzde 20’si mesajın gönderilmesinden sonra bunların başkalarıyla da paylaşıldığını söylerken yüzde 28’iyse bunların başkalarıyla paylaşılıp paylaşılmadığını bilmediklerini belirtiyor.

İngiltere’de yasal olarak cinsel ilişkiye başlama yaşı 16. Ancak 18 yaş altındaki birinin ‘uygunsuz’ fotoğraflarının çekilmesi, bulundurulması veya paylaşılması yasadışı ve bunu yapmak suç kapsamına giriyor.

İngiltere Polis Müdürleri Derneği (Acpo) yetkilileri çocukların seks mesajlaşması nedeniyle ceza alması olasılığının son derece düşük olduğunu bildirdiler.

İstismar tehlikesi

Newsnight’a konuşan 19 yaşındaki Daniel, “Okuldayken bana bir fotoğraf yollanmıştı” diyor. Bermondsey’daki bir gençlik merkezinde Newsnight’a konuşan Daniel sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bir sonraki gün bu kızla aramızda bir tartışma oldu. Fotoğrafla ilgili değildi, başka bir şeyle ilgiliydi. Çok sinirlendim. Fotoğrafı her yere yolluyordum. Daha sonra kendimi kötü hissettim. O gün bugündür benden nefret ediyor ama mesele bu değil. Her şeyden önce ben bunu yapmamlıydım.”

17 yaşındaki Taylor Weekes ise genç kızların dikkat çekmek için bu mesajlaşmaları yaptıklarını ancak bunun yanlış bir yöntem olduğunu söylüyor.

Ulusal Suç Ajansı’nın Çocuk Sömürüsü ve Online Koruma Merkezi’nin (Ceop) 2012 verilerine göre 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 62’sinin cep telefonu bulunuyor.

Bu rakamın 2013 sonuna kadar daha da artması bekleniyor.

Uzmanlar artık en ucuz telefonların dahi kamera özelliğinin bulunduğunu ve birçok telefonun da internete bağlanabilmesi nedeniyle bu tür mesajlaşmaların kolaylaştığını söylüyor.

Ceop bu görüntülerin ‘yanlış ellere’ düşebileceği konusunda kaygılı. Ceop’un eğitim bölümünün müdürü Jonathan Baggaley şunları söylüyor: “Gördüğümüz şu ki, istismarcılar bu durumu kötüye kullanıyor, genç insanlardan görüntüleri alıyor ve sonra onlara ‘benim için daha fazlasını yapmzasan bunları ailene ve arkadaşlarına göndereceğim’ diyerek şantaj yapıyor.”

İstismar tehlikesinden dolayı hükümete, genç insanların bu paylaşımların yaratacağı olası tehlikelerle ilgili daha fazla eğitilmeleri yönündeki çağrılar artıyor.