Gençler Ali Babacan'a içini döktü: En büyük sorun fişlenmek; lise mezunu bekçinin 5 bin 768 lira almasını kabul edemiyorum

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrencilerle Ankara'da buluşan eski Ekonomi'den Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinlikte konuşan bir öğrenci ülkedeki en önemli sorunun 'fişlenme' olduğunu söylerken, bir öğrenci ise "Lise mezunu bekçinin 5768 lira almasını kabul edemiyorum" dedi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gençlerle Ankara'da buluşarak sohbet eden Babacan'a sorular yönelten gençler, görüşlerini de dile getirdi. Kırıkkale Üniversitesi'nde okudğunu söyleyen Alperen Üzümcü isimli öğrenci, insanların özgürlük konusunda kaygılandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Özgürlük konusunda en büyük sıkıntı şu an insanların en büyük korkusunu söylemek istiyorum: Fişlenmek. Bir hareketi yaptığında, bir konuşma yaptığında veya şu an bulunduğum ortamda bile acaba ben fişlendim mi, yani bu ileride bana sorun olur mu diye, keza da oluyor. Yani attığın bir şey veya bir partiye üye olman bile artık senin devlette bir kadro olmamana sebep oluyor. Bence ülkemizde en büyük sorun fişlenme gibi görüyorum."

Etkinlikte söz alan bir diğer öğrenci de devletin memurlara fazla para verdiğini savundu. "Memur işe alımlarının durdurulması ve azaltılması ve memur maaşlarının kesinlikle azaltılması gerekiyor" diyen öğrenci konuşmasına şöyle devam etti:

"Adnan Menderes’le başlayan bir şekilde sırf tepki çekmemek ve oy toplamak için memurlara fazlaca para veriliyor ve fazlaca işe alınıyor ve ekonomiye çok uzun süre taşıyamayacağı ve herhangi bir ekonomik krizde dizleri üstüne çökmesine sebep olarak yüklere sebep oluyor. Ben işe yeni girmiş lise mezunu bekçinin 5768 lira almasını kabul edemiyorum."





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