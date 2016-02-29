GENÇKONFED'in anketine göre, üniversitelilerin yüzde 55'i 'başkanlık sistemi'ni destekliyor

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) Genel Başkanı Bilal Okudan, 40 üniversiteden 2 bin öğrencinin katıldığı "Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa" başlıklı anketin sonuçlarını açıkladı. Okudan, "Üniversitelilerin yüzde 55'i 'başkanlık sistemini desteklerken, yüzde 77'si ise yeni bir anayasanın 'kaçınılmaz olduğu' görüşünde" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bilal Okudan, anket çalışmasının Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görevli akademisyenler işbirliğiyle yapıldığını belirterek "Ankete 40 üniversiteden 2 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin yüzde 55'i şu anki parlamenter sistem yerine başkanlık sisteminin gelmesini destekliyor. Yüzde 77'si de şu anki anayasanın değişmesi ve yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini düşünüyor" dedi. Okudan, ankete 18-24 yaş arasında bin 220 (yüzde 61.5) ve 25-30 yaş arasında 780 (yüzde 38.5) öğrencinin katıldığını ifade ederek, bunlardan 991'inin (yüzde 49.6) kız ve bin 9'unun (yüzde 50.4) erkeklerden oluştuğunu açıkladı. Okudan, öğrencilerin büyük bölümünün, anayasanın günün ihtiyaçlarına yanıt vermediğini düşündüğünü öne sürerek sözlerini şöyle tamamladı: "1982 Anayasası'nın olağan dışı koşullarda hazırlandığı ve yürütmenin etkin hizmetlerini engellediği konusunda fikir birliği sağladıkları kanısına vardık. Anketin uygulandığı 40 üniversite ayrı ayrı değerlendirildiğinde çıkan sonuçların genel sonuçlarla paralellik gösterdiğini gördük. Üniversite öğrencilerinin başkanlık sistemine geçilmesine karşı tutumlarının olumlu olduğunu söylemek mümkün."