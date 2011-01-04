Gençken alınan tedbirler hayat kurtarıyor

T24- Avustralya'da 500 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, gençken alınan sağlık tedbirleri gelecekte yaşanacak sağlık rahatsızlıklarını minimuma indiriyor.



500 kişiyle yapılan bir çalışmaya göre, 15 yaşında yüksek kolesterol sorunu tespit edilenlerin kolesterol seviyesi, 30'lu yaşlarında normal bir seviyeye indirilebiliyor.

Avustralya'da yapılan ve Archives of Pediatrics and Adolescents Medicine adlı dergide yayımlanan araştırma çerçevesinde, 1985 senesinde 9, 12 ve 15 yaşındaki katılımcıların kolesterol ve kan yağı değerleri ölçüldü.

Bu ölçümler 2004-2006 yıllarında tekrarlandı.

Risk grubu değişebilir

Araştırmalarda, boy, kilo, bel çevresi, sigara kullanımı ve spor alışkanlığı gibi veriler de göz önünde bulunduruldu.

Gençliğinde yüksek kolesterol riskiyle karşı karşıya olanlar, kilo verdikleri ya da sigarayı bıraktıklarında yetişkinken düşük risk grubuna dahil oldular.

Ancak kilosu artan ya da sigara içmeye başlayanlar, yüksek risk grubuna dahil oldu.

Araştırmacının yürütücüsü Costan Magnussen, bu sonuçların, gençlere yönelik önleyici sağlık kampanyalarının yetişkin sağlığında fark yaratabileceğini gösterdiğini söylüyor.