Gencin ölümüne neden olan sürücü kaçtı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'de, 18 yaşındaki Selim Mercan bir aracın çarpması sonucu yaşamı yitirdi. Gencin ölümüne neden olan sürücü aracı ile olay yerinden kaçtı.

Olay akşam saatlerinde, Düzce Muncurlu Köyü’nde meydana geldi. Köy meydanında arkadaşları ile sohbet ettikten sonra evine doğru yol kenarında yürüyerek giden Selim Mercan’a evine yaklaştığı sırada bir araç çarptı. Sürücü aracı ile olay yerinden kaçarken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Selim Mercan hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Selim Mercan’a çarparak kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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