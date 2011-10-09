Gencebay’ın söyledikleri benim için gururdur'

T24 - Fazıl Say ve Orhan Gencebay arasındaki buzlar erimiyor...



Fazıl Say’ın kendisi için sosyal paylaşım sitesi twitter’da yaptığı “Orhan Gencebay 3. sınıf müzisyendir. Haa kibar adamdır. Ama kibar adam olmak meslek değil” yorumuna Orhan Gencebay, “Bu sözleri söyleyen kişi hastadır, komplekslidir. Çok kişiye göre Soy sonuncu bile değildir. Belki de hiçbir şeydir” yanıtını vermişti.



Say, dün de yorumlarına devam etti.



Ünlü müzisyen bu defa da sayfasına şunları yazdı:



“Gencebay’ın benim için dediği ‘O hiç bir şey, kim onu bilir ki? Ne sattı ki?’, ‘O bir hasta’ tespitlerini inanın iyi buldum. Doğrudur. Çünkü onların arabeskliğinde ve müziksizliğinde benim olmamam, bir ‘hiç’ olmam, tam tersine, benim için doğrudur ve gururdur. Bir de arabeskçi ve popçular dikkat ederseniz ki hep aynı noktaya odaklanmakta; ‘O ne sattı ki?’... Çünkü bu onların yaklaşımıdır; Ticaret.”





