Gencebay'ı çıldırtan jüri

Dün akşam yapılan yarışmada Yusuf isimli yarışmacı hakkında yorum yapan halk jürisinden Osman Bey, jüri üyelerini, yarışmacılara fazla puan verdikleri için eleştirdi. Osman Bey, yüksek puan alan yarışmacıların tembellik yapıp çalışmayacağını savundu.Tepkiler üzerine söylemini daha da sertleştiren Osman Bey, bu kez "Jüri üyeleri yarışmacıları kandırıyorlar, aldatıyorlar, yalan söylüyorlar" dedi.Bu sözler üzerine Orhan Gencebay ayağa kalkarak "...Ben gidiyorum. Herşey için teşekkür ederim. Hatamız varsa üzebiliriz ama hata yapmadığıma inanıyorum, teşekkür ederim" dedi ve Osmantan Erkır’ın müdahalesine rağmen kararlı bir şekilde Gencebay sahneyi terketti.Orhan Gencebay’ın gitmesinin ardından mikrofonu eline alan Bülent Ersoy, sakinliğini koruyarak "Kendi takdiridir. Kimse kimseyi buradan kaldırıp götüremez. Benim çok yakın arkadaşım, silâh arkadaşımdır. Gencebay, medenî bir insandır. Buradaki söylem ile sözlerle buradan kalkıp gitmesinin doğru olmadığını anlayacaktır. Çünkü kimin haddine ki Sayın Gencebay’a böyle bir yargıda bulunacak ve oradan kalk git diyecek. İnsanlar konuşabilir ve fikirlerini söyleyebilir, doğrudur, yanlıştır" diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.İnsanların birbirlerinin fikirlerine hürmet etmeleri gerektiğinin altını çizen Bülent Ersoy, "Ben beyefendinin fikirlerini kabul ettiğim anlaşılmasın ama o da 70 milyon içinde bir bireydir ve fikirlerini söyleyecektir... Siz çok hırslısınız ama demokratik resimlerde hırsa kapılıp insanlar hadlerini aşmamalıdır" diyerek demokratik bir şekilde herkesin fikirlerini söylemesinden yana olduğunu; ancak eleştiri yaparken daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Mikrofonu alan Armağan Çağlayan’ın Osman Bey’i eleştirmesinden sonra, halk jürisi koltuğunda oturan Osman Bey, tekrar söz alarak ilk konuşmasında kendisini yuhalayan seyircilere döndü ve "Burada bir tartışma vardı. Burada aşağılama hakaret değil, eleştiriler var. Beni yuhalayan seyirciler, Armağan Bey, Orhan Gencebay’a ’Kulaklarını temizle’ dediğinde neredeydiniz? Niye sesinizi çıkarmadınız? Onların benden fazla paraları olabilir ama onların da benim de onurum eşit.." diye konuştu.Bu sözler üzerine stüdyodaki sesler yükseldi. Bülent Ersoy,"Şimdi ortaya çıktı rahatsızlığı... ’Bunlar bu kadar paralar alıyorlar, ben bunları ezeyim. 70 milyonun önünde öyle bir konuşayım ki bunları hizaya getireyim’ diyorsan, çocuğum sen değil, senin feriştâhın gelse ben bu koltuğu terketmem" diye konuştu.Tartışmaya müdahale eden Osmantan Erkır, söz almak isteyen Osman Bey’i geri çevirerek Orhan Gencebay’ı tekrar sahneye davet etti. Bu sırada Bülent Ersoy yerinden kalkarak Gencebay’ı iknâ etmek için içeri gitti. Orkestra Orhan Gencebay’ın bir şarkısını çalmaya başladı; ancak Gencebay sahneye gelmedi. Bu sırada diğer jüri üyeleri Ebru Gündeş ve Armağan Çağlayan da kulise gitti. Canlı yayında yaşanan bu durum üzerine sahneye alelacele önceki yarışmanın birincisi Mehtap çıktı ve 2 şarkı söyledi.Bir süre sonra Gencebay iknâ edilerek yeniden canlı yayına geldi. Mikrofonunu alarak sahneye gelen Orhan Gencebay, alkışlar arasında "Herşey için çok teşekkür ederim. Sizlerden özür dilerim. Ben insanları çok severim ve her insanın özgür iradesine saygı duyarım. Katiyen gönül dalaşına da girmem. Hatta daha evvel söylemiştim, ben niye bypass oldum diye, başka gönülleri kırmamak için kendi gönlümü kırdım da ondan bypass oldum; ama şikayetim yok demiştim. Bunu yineliyorum. Herkese saygım var fakat, bazı ortamlarda bazı benim giremeyeceğim ortamlarda olmak yerine olmamayı yeğleyen bir yapım var. Bunlar tartışma ortamlarıdır. Hayatımda hep o tür tartışmalardan kaçtım. Ama müzikle ilgili bir tartışma olursa akademik platformda ben en önde onu tartışıyor olabilirim. Böyle bir yapım var. Özür dilerim. Herkese saygım var. Beni izleyenlerden de özür diliyorum" diye konuştu. Gencebay koltuğuna oturdu ve yarışma daha sonra kaldığı yerden devam etti.