Gencebay, Pekkan ve Terim tanıdıkları Erdoğan'ı anlattı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hayatı konu alan “Usta’nın hikâyesi” adlı belgesel 3 Eylül tarihinde Beyaz TV’de yayınlanacak. Belgeselde Ajda Pekkan, Kenan İmirzalıoğlu, Orhan Gencebay, Şahan Gökbakar, Kenan Işık, Acun Ilıcalı, Fatih Terim ve Hidayet Türkoğlu gibi isimler Başbakan Erdoğan’ı anlatacak. Erdoğan da yapılan yorumlar hakkında konuşacak.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, “Erdoğan Belgeseli ‘Usta’nın Hikayesi’” başlıklı yazısında (26 Ağustos 2013) Başbakan Erdoğan hakkında hazırlanan belgeseli yazdı.

Eyüboğlu’nun yazısı şöyle:

Erdoğan Belgeseli ‘Usta’nın Hikayesi’

Beyaz TV, Recep Tayyip Erdoğan için özel bir belgesel hazırlıyor. Çekimlerde ünlüler de Başbakan hakkında görüş bildirecek.

İki ay kadar önceydi... Bir konuda bilgi almak için aradığım sanatçının telefonu kapalı çıkınca, “Müsait olunca beni arar mısın?” diye mesaj bıraktım ona...

O sanatçı, iki saat sonra arayıp ve “Kusura bakma, Beyaz TV’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı özel program için benden de görüş istediler. Onun çekimi vardı, o yüzden kapattım telefonları” dedi.

Sanatçı, ardından aynı program için Beyaz TV’nin çekim yaptığı ünlülerin isimlerini sıralayınca, ilgimi çekti konu.

Telefonla konuştuğum sanatçıdan, çekimi yapan ekipten birinin ismini ve telefonunu istedim, o da verdi.

Aradım o şirketi ve bilgi istedim.

Karşıma çıkan kişi yetkiliyle görüşüp, döneceklerini söyledi.

Beklediğim telefon akşam üstü geldi.

Osman Gökçek’in sürprizi

Arayan Beyaz TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gökçek’ti...

Gökçek, “Daha işin başındayız. Bazı çekimler yaptık, ama henüz Başbakan’dan randevu almadık. Söz veriyorum, her şey netleşsin; ilk size vereceğim bütün bilgileri” dedi.

Eksik bilgilerle yola çıkmak yerine, riski göze alıp tercih ettim beklemeyi...

Tatildeki ilk günümde Beyaz TV’nin Program Müdürü Cihat Zembat aradı ve “Başkan görüşmek istiyor sizinle” deyip, telefona Osman Gökçek’i verdi.

Gökçek, “Söz vermiştim, Başbakan’la ilgili o program netleşince ilk bilgiyi size vereceğim demiştim. O yüzden arıyorum” dedi.

Osman Gökçek’le bu vesileyle iki kez telefonla görüşmemin dışında hiçbir hukukum, tanışıklığım yok.

O nedenle Gökçek’in sözünü yerine getirmiş olması kadar, özel habere duyduğu saygının da beni etkilediğinin altını çizdikten sonra, gelelim, programa dair anlattıklarına.

Bu klip olay olur!

İşte Beyaz TV’nin 3 Eylül’de Başbakan’ı canlı yayında ağırlayıp, yapacağı programın içeriği:

“3 Eylül Salı saat 21.00’de Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla çok özel bir program yapacağız. ‘Ustanın Hikayesi’ adlı bu programda, doğduğu günden AK Parti’nin kuruluşuna, hapisten Başbakanlık günlerine kadar Başbakan’ın özel hayatını ekrana taşıyacağız. Aylardır çekimleri süren bu program, Sayın Erdoğan’ın hayatının bu denli geniş olarak anlatıldığı ilk yapım olacak.

Türkiye’nin değişik illerinden çocuklar Başbakan hakkındaki görüşlerini açıklayacak. Sanat dünyasından Ajda Pekkan, Kenan İmirzalıoğlu, Orhan Gencebay, Şahan Gökbakar, Kenan Işık, Acun Ilıcalı, spor dünyasından Fatih Terim ve Hidayet Türkoğlu da tanıdıkları Erdoğan’ı anlatacak. Canlı yayında Başbakanımız bu VTR’leri izleyip, üstüne konuşacak. Programda ayrıca Başbakan’ın cezaevi günlerinden çok özel mektuplar da yer alacak.

‘Ustanın Hikayesi’nde bir de klip yayınlayacağız. 11 bakan, genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri ve iki büyük şehrin belediye başkanlarının da oynadığı bu klipteki şarkının bir bölümünü Kubat bir bölümünü de Işın Karaca seslendirdi.”