Genç: YSK, Tunceli'de AKP'yi seçime sokmasın

Tunceli Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği'nin deposunda dün savcılığın yaptığı aramada AKP'ye ait afişlerin bulunmasının ardından Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 29 Mart'ta Tunceli'de AKP'yi seçime sokmamasını istedi.



Tunceli'de İl Özel İdaresi Genel Sekterliği'nde ait depoda dün DTP ve CHP'li İl Genel Meclis üyelerinin başvurusu üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı aramada AKP'ye ait 7 bez afiş bulundu. Savcılık, afişlere el koyup soruşturmayı sürdürürken, Tunceli'nin iki milletvekili, yaşananlara tepki gösterdi.



Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Tunceli'nin tarihi boyunca çok onurlu ve soylu insanların yaşadığı bir il olduğunu, güç odakları karşısında boyun eğmeyen daima dürüstlük, hak, hukuk ve özgürlükten yana olan bir il olduğunu söyledi. Genç, “22 Temmuz seçimlerinden sonra AKP burada kazanamadı. Devletin bütün imkânlarını kullanmalarına rağmen insanların oylarını alamadılar. Tunceli halkı AKP'nin laik Türkiye'yi yıkıp şeriat düzenini getirme niyetini çok iyi biliyor. Tunceliler de vicdanların sesini dinleyerek bunlara oy vermedi'' dedi.



‘Tunceli’nin kimyasını bozmaya çalışıyorlar’



Milletvekili Genç, AKP'nin 22 Temmuz seçimlerinden sonra büyük bir yara almış psikolojisi içerisinde Tunceli'nin kimyasını bozmaya çalıştığını ileri sürdü. Onurlu ve soylu insanlara hakaret anlamına gelen `Biz bunlara para vererek bunların vicdanlarını satın alırız, oylarını satın alırız' dendiğini kaydeden Kamer Genç şunları söyledi:

“Sen kim oluyorsun? Herkes senin gibi kendini parayla satar mı kardeşim? Tunceli halkı onurları ile oynayanların yüzlerine tükürecektir. Gerekli dersi alacaklardır. İl Özel İdaresi'nde AKP'nin malzemeleri çıkıyor. Savcı, 2- 3 saat bekledikten sonra oraya gidiyor ve onlar bu sürede malzemeleri boşaltıyorlar.”



‘Bürokratlar siyasi parti militanlığı yapamaz’



Bürokraside görevli olanların namusu ve hasiyeti olması, doğru neyse onu yapması gerektiğini söyleyen Kamer Genç, şöyle konuştu:

“Bürokratlar, illa bir siyasi parti militanı olup da militanlığını yapıp da sahtekarlık yapmaz. Devletin gücünü kullanmaz. AKP'nin il binası demek bu malzemeleri almaya yetmiyor. Bayrak, flama getirip devletin deposunu koyuyorlar. Oradan devletin gücünü kullanarak politika yapmak istiyorlar. Bürokrasi devletin can damarıdır. Devletin milletin emrinde olması gerekir. Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyorum; Ey YSK, Anayasa'da belirlenen tarafsızlık ilkesi içerisinde görevini yapmak istiyorsan Tunceli'de AKP'nin seçime girmesini yasakla. Tunceli'de AKP'nin seçimi kazanması için devletin bütün organları seferber olmuş. Devletin kaynakları insanların vicdanlarını etkilemek için seferber ediyorlar. Onların vicdanları ile oynamaya çalışıyorlar. Oy insanın şerefi ve hasiyetidir. Parayla satılmaz. Eğer birileri bunu satın almaya çalışıyorsa onların şeref ve haysiyeti yoktur. Bu işin en önemli çıkar yolu Tunceli'de AKP'nin seçime sokulmamasıdır.''



DTP'li Halis’ten eleştiri



DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, şeçim sürecinin başlamasıyla Tunceli'nin Türkiye'nin gündeminden hiç düşmediğini, bunun nedeninin ise valinin buradaki tutumu ve devletin gücünü bir siyasi parti için kullanması olduğunu ileri sürdü.

