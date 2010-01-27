Genç yönetmen komada

T24- Kurtlar Vadisi Irak, Zerda, Aliye, Bir İstanbul Masalı, Asmalı Konak, Baba Evi gibi dizilerin reji ekiplerinde gösterdiği performansla sinema ve dizi dünyasının "altın çocuğu" olarak tanınan 34 yaşındaki görüntü yönetmeni Kenan Erbaş, oyuncu sevgilisi Merve Tasdan ile birlikte gittiği Macaristan'da beyin kanaması geçirerek komaya girdi.



3 yıldır Macar sinemasında da çeşitli filmlerde çalışan Erbaş her yılın yarısını orada geçirip, kalan zamanlarda Türkiye'ye geliyordu.



Sabah'ın haberine göre Erbaş, 4 gün önce şiddetli baş ağrısı şikâyetiyle Szent İmre Korhaz Hastanesi'ne başvurdu. Genç yönetmenin durumunu ciddi gören doktorlar hemen tomografi çekti. Erbaş'ın beyninde ağır bir kanama teşhis edilmesinden kısa süre sonra acil serviste bayılıp düşmesi üzerine hemen ilk müdahale yapıldı.



Ardından hastanenin yoğun bakımına kaldırılıp solunum makinesine bağlanan Erbaş'ın derin koma hali 4 gündür sürüyor. Macar doktorlar tıbbın tüm imkânlarını kullandıkları halde 34 yaşındaki yönetmenin durumunun hâlâ çok ağır, kurtulmasının mucizelere bağlı olduğunu söylüyor. Yönetmen Erbaş'ın ağabeyi Sinan Erbaş da haberi alır almaz Budapeşte'ye gitti.





Doktorlar bakışlarından anladı



Bir süredir Erbaş'la birlikte Macaristan'da yaşayan oyuncu kız arkadaşı Merve Tasdan olayı şöyle anlattı: "Hiçbir şeyi yoktu. Son derece sağlıklıydı. Aniden yüzü kızardı, başı feci şekilde ağrımaya başladı. Midesi de bulanıyordu. İlaçla filan geçmeyince Budapeşte'nin en büyük hastanesine gittik. Doktorlar bakışlarından ciddi bir durum olduğunu anlayıp hemen harekete geçtiler. Yüksek tansiyona bağlı olması muhtemel bir beyin kanamasından ya da anevrizmadan söz ediliyor. Derin komada uyumasına rağmen yanına girmeme izin verdiklerinde kalp atışlarının 90'dan 120'ye çıkması bir ümit ışığı. Yani beni duyuyor, algılıyor" diye açıklama yaptı. Başarılı yönetmenin ani rahatsızlığı özellikle dizi setlerine bomba gibi düştü. Birinci asistanlıklarını yaptığı ünlü yönetmenler Çağan Irmak, Kudret Sabancı, Serdar Akar çekimlere ara verip arkadaşlarının durumunu öğrenmek için her türlü imkânı kullanırken, ağabey Sinan Erbaş durumu ailesine açıklamak üzere dün İstanbul'a dönd