Genç yönetmen doğumgününde ağır yaralandı

Geçen yıl Berlin Film Festivali’nde Altı Ayı için yarışan “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” filminin yönetmeni Seyfi Teoman, 35'inci doğum gününde ağır bir trafik kazası geçirdi

Milliyet'in haberine göre, Teoman dün akşam saatlerinde Bakırköy E-5 Karayolu’nda motoruyla kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yönetmen, hemen yoğun bakıma alındı. Teoman’ın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yakınları ve sevenlerinin tomografi sonucunu merakla beklediği Teoman’ın durumunun kritik olduğu bilgisi başta sinema dünyası olmak üzere sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Teoman, İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale alan “Tepenin Ardı” filminin de yapımcılarından biriydi.