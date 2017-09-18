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Kültür-Sanat

Genç yönetmen, Aylan bebeğin filmini çekti

İSTANBUL, (DHA) Genç yönetmen Sude Kızık, Suriye'deki savaşın simgesi haline gelen Aylan bebeğin hikayesini beyazperdeye aktardı

18 Eylül 2017 22:15

İSTANBUL, (DHA) Genç yönetmen Sude Kızık, Suriye\'deki savaşın simgesi haline gelen Aylan bebeğin hikayesini beyazperdeye aktardı. Avrasya Medya Birliği ve birliğe bağlı yapım şirketi Seven Entertainment tarafından beyazperdeye aktarılan filmde mülteci ailelerin dramı anlatılıyor.

EVRENSEL BİR KONUSU VAR

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema TV bölümü üçüncü sınır öğrencisi Sude Kızık \"Bu filmi oluştururken her zaman uluslararası platformda kitlelere ulaşmayı hedefledik.  Zaten filmimin de evrensel bir konusu var. Sadece belli bir kesime ve bölgeye hitap etmemeye özen gösterdiğimi düşünüyorum. Bu sebeplerden dolayı da uluslararası film festivallerinde sadece gösterime girmeyi hedefledim\" dedi.

\"MASUM BİR GÖZDEN DÜNYAYI GÖRMEYE ÇALIŞTIK\"

Aylan bebek üzerinden mültecilerin yaşadığı dramı beyaz perdeye aktardıklarını ifade eden Kızık, \"Masum bir gözden dünyayı görmeye çalıştık. Dünya mı masumdu, yoksa göz mü? Bu kararı da izleyicilere bıraktık. Benim için başarı bu filmin tüm kitlelere ulaşıp, mesajın doğru yerlere gidip idrak edilmesidir\" diye konuştu.

Avrasya Medya Birliği Genel Başkanı Halit Ziya Alptekin ise, \'Neden\' filminin sorgulayıcı ve mesaj içerikli bir sinema filmi olduğunu ifade etti ve \"Birlik olarak milli ve manevi konularda projeler üretiyoruz. \'Neden\' filmi de bunlardan biri. Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığımızın da desteği ile bir çok milli projede ses getirici projelerle hizmetlerimize devam edeceğiz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI) 

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