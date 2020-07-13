"Genç yetişkinlerin 3'te 1'i Koronavirüs'ü ağır geçirme riski altında; sigaranın rolü büyük"

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California Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma 3 genç yetişkinden 1'inin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığını ağır geçirme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Araştırma, bu riskte sigara içmenin önemli bir rol oynadığını da ortaya koydu.

CNN'in aktardığı habere göre, Journal of Adolescent Health dergisinde yayımlanan makale California Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma sonuçlarına yer verdi. Araştırma için 18 ile 25 yaş arasında 8 bin kişinin Ulusal Sağlık Anketi'ne verdiği yanıtlar incelendi. Ankette verilen sonuçlara bakılarak hangilerinin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Covid-19 risk listesine uyduğu tespit edildi.

Araştırmacılar ankete katılanların yüzde 32'sinin Covid-19'u ağır geçirme riski altında olduğunu portaya çıkardı ancak sigara kullanan katılımcılar çıkarıldığında risk altında olanların yüzdesi 16'ya düştü.

Araştırma, ankete katılan kişiler arasında genç yetişkin erkeklerin daha ağır Covid-19 geçirme riski olduğunu gösterdi. Kadınlarda astım ve bağışıklık sorunları daha yüksek oranda olsa da erkeklerin sigara içme oranı daha fazla olduğu için riskin daha büyük olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Sally Adams, "Son kanıtlar sigaranın Covid-19 hastalığının ilerlemesini etkilediğini, yoğun bakım ihtiyacı ya da ölüme neden olabildiğini gösteriyor" dedi.