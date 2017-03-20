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Kültür-Sanat

"Genç Yetenekler Resim Sergisi" 22 Mart'ta sanatseverle buluşacak

Sergi, 25 Mart tarihine kadar gezilebilecek

20 Mart 2017 22:40

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nin gelenekselleşmiş etkinliklerinden "Genç Yetenekler Resim Sergisi" 22-25 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak

Ataşehir Novada Cemal Süreya Sergi Salonu'nda gerçekleşecek serginin açılış gününde ise ulusal çapta düzenlemiş oldukları "Göç" temalı resim yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak. 

Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenekli öğrencilerinin yanı sıra mezun öğrencilerin eserleri de bu sergide yer alacak. 

Açılış & Ödül Töreni: 22 Mart 2017 Saat 19:00

Detaylı bilgi için: kurumsaliletisim@adiguzel.k12.tr

Birsen Tarhan / Anıl Akın (0216) 456 75 85 / 1222-1224

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resimİstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesisergi

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