Genç: Vekillere kurşun sıkalım demedim

'Tek geçerli yol var, alnına kurşun sıkmak!'

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, ''(Milletvekillerinin kafasına kurşun sıkalım) şeklinde bir cümlem olmamıştır'' dedi.Genç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de yaptığı bir konuşma sonrasında orada bulunanlar tarafından, ''Memlekette AK Parti'ye sizden başka muhalefet eden yok'' şeklinde sözler söylendiğini ifade etti. Bunun üzerine kendisinin, ''Bu yaklaşım doğru değildir, haksız bir ithamdır. Bir çok arkadaşımız da gerekli muhalefeti yapıyor'' dediğini aktaran Genç, şunlarısöyledi:''Konuşmamda ayrıca (İktidara mensup kişiler, getirilen eleştirilere hiç aldırmıyor, sorumluluk duygusu içinde davranmıyorlar. Utanma duygusu da yok. Kafalarına kurşun mu sıkalım? Bu nedenle muhalefet eden arkadaşlarımıza haksızlık yapmayalım) şeklinde sözlerim oldu.Ancak bazı medya kuruluşları, sözlerimi, (Genç, milletvekillerinin kafasına kurşun sıkalım) şeklinde çarpıtarak haber yaptılar. Benim böyle bir söz söylemeyeceğimi herkes bilir. Ben orada akla, vicdana uygun bir açıklama yaptım.''Kamer Genç, AK Parti'li grup başkanvekilinin birisinin ''Lafa bakarım, lafı söyleyen adam mı ona bakarım'' şeklinde sözler sarf ettiğini de belirterek, ''AKP, yapılan yolsuzluğu, sahtekarlığı kimsenin konuşmasını istemiyor'' görüşünü de dile getirdi.''Silah taşıyor musunuz?'' şeklindeki bir soruya Genç, ''Ruhsatlı silahım var ama taşımıyorum'' yanıtını verdi. Bazı tanıdıklarının, ''Yaşamın sona erebilir'' şeklinde sözler sarf ettiğini ifade eden Genç, ''Korkuya pabuç bırakmam ama silahla da işim olmaz'' dedi.