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'Genç ve güzel diye evlendim'

Usta oyuncu Halit Akçatepe, Rezzan Hanım'la genç ve güzel olduğu için evlendiğini itiraf ederek, "Yine evlensem yine genç bir eş seçerim" dedi.

03 Ekim 2009 03:00

"Genç ve güzel olduğu için evlendim" Halit Akçatepe, aralarındaki 39 yaş farka rağmen sekiz yıldır evli olduğu eşi Rezzan Akçatepe ile bir süredir ayrı yaşadıklarını açıkladı.

'Orada Neler Oluyor?' programına konuk olan Akçatepe, sessiz sakin bir ayrılığın ardından boşanmaya karar verdiklerini söyledi. Halit Akçatepe, "Belli olmaz, belki yarın yine evleniriz" demeyi de ihmal etmedi. Usta oyuncu, Rezzan Hanım'la genç ve güzel olduğu için evlendiğini itiraf ederek, "Yine evlensem yine genç bir eş seçerim" diye konuştu. Ünlü oyuncu eşiyla arasındaki yaş farkına vurgu yapılarak "Ona yetmedi" söylentilerine de "Gelsinler de göstereyim, yetip yetmediğini" yanıtını verdi.

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