'Genç ve güzel diye evlendim'

'Orada Neler Oluyor?' programına konuk olan Akçatepe, sessiz sakin bir ayrılığın ardından boşanmaya karar verdiklerini söyledi. Halit Akçatepe, "Belli olmaz, belki yarın yine evleniriz" demeyi de ihmal etmedi. Usta oyuncu, Rezzan Hanım'la genç ve güzel olduğu için evlendiğini itiraf ederek, "Yine evlensem yine genç bir eş seçerim" diye konuştu. Ünlü oyuncu eşiyla arasındaki yaş farkına vurgu yapılarak "Ona yetmedi" söylentilerine de "Gelsinler de göstereyim, yetip yetmediğini" yanıtını verdi.