Genç ve güçlü: Kurz yalnız değil

John F. Kennedy 1960 yılında ABD Başkanı seçildiğinde adeta gençliğin sembolü olmuştu. Göreve geldiğinde sadece 43 yaşında olan Kennedy, ABD tarihinin en genç başkanı unvanını aldı. Kennedy genç ve güzel eşi Jackie ve iki çocuğu ile birlikte Beyaz Saray'a taşındığında Amerikalılar için de yeni bir dönem başladı.

Avusturya'nın yeni başbakanı olma yolundaki Sebastian Kurz ise o denli genç görünüyor ki Kennedy'nin göreve seçildiği dönemle arasındaki yaş farkının daha fazla olduğu bile düşünülebilir. Avusturya Halk Partisi'nin liderinin yanı sıra geçmişte de devlet ve hükümet başkanlarının yaşlı olması gerektiği yönündeki klişeyi yıkan isimler oldu. İşte onlardan bazıları:

Mario Frick, Lichtenstein

Mario Frick 1993 yılında Avrupa'nın küçük ülkesi Lichtenstein'ın başbakanı seçildi. Frick, bu göreve geldiğinde 28 yaşındaydı. Bu özelliği onu bir anda "dünyanın en genç başbakanı" da yaptı. Frick yedi yıl boyunca görevde kaldı. Siyasi kariyerini sonlandıran Frick, 2005-2014 yıllarında ise Lichtenstein barosunun başkanlığını yürüttü.

Pandeli Majko, Arnavutluk

Halihazırda Arnavutluk'ta diasporadan sorumlu müsteşarlık görevini yürüten Pandeli Majko, 1998-1999 yılları ve 2002'nin şubat-temmuz ayları arasında Arnavutluk'un başbakanlığını yaptı. Majko, 1998 yılında görevi ilk kez devraldığında sadece 30 yaşındaydı. Siyasi kariyerine genç yaşlarda başlayan Majko, 1992 yılında henüz 25 yaşındayken parlamentoya seçildi.

Igor Lukşiç, Karadağ

Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'nden Igor Lukşiç halihazırda ülkesinin dışişleri bakanlığı görevini yürütüyor. Lukşiç, 2010-2012 yılları arasında ise Karadağ başbakanıydı. Lukşiç, bu göreve seçildiğinde henüz 34 yaşındaydı. Ancak o da siyasi kariyerinin basamaklarını hızlı tırmanan isimlerden, zira daha 30 yaşına bile gelmeden, 2004 yılında maliye bakanlığı görevini üstlendi.

Benazir Butto, Pakistan

Benazir Butto 1988 yılında Pakistan'da başbakanlığa seçilen ilk kadın lider oldu. 2 Aralık 1988'de yemin ederek görevi devraldığında henüz 35 yaşındaydı. Bu görevi 1990 yılına kadar sürdüren Butto, 1993-1996 yılları arasında da başbakanlık yaptı. Butto, 1999-2007 yılları arasında ise Dubai'de sürgündeydi. Bir kez daha başbakan seçilmek isteyen Butto ülkesine geri döndü, ancak 27 Aralık 2007 tarihinde bir suikaste kurban gitti.

Viktor Orban, Macaristan

Sert mülteci politikası ile bilinen Macaristan'ın halihazırdaki başbakanı Viktor Orban, 1998-2002 yılları arasında da başbakanlık görevini yürüttü. Macar Yurttaşlar Birliği - Fiedsz partisinin genel başkanı ve kurucusu olan Orban, 2002 yılında başbakanlık görevini devraldığında sadece 35 yaşındaydı.

Atifete Yahyaga, Kosova

2011-2016 yılları arasında Kosova Cumhrubaşkanı olan Yahgaga, bu göreve seçildiğinde henüz 36 yaşındaydı. Yahgaga böylelikle hem Kosova'da cumhurbaşkanı seçilen ilk kadın oldu hem de bu görevdeki en genç siyasetçi unvanını kazandı. Kosova'da cumhurbaşkanı seçilebilmek için 35 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Emmanuel Macron, Fransa

7 Mayıs 2017'deki ikinci tur seçimlerde Marine Le Pen'e karşı zafer kazanan Macron Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Böylelikle 39 yaşındaki Macron, Fransa tarihinin gördüğü en genç cumhurbaşkanı olmayı da başardı. Macron, cumhurbaşkanı seçilmesinden sadece bir yıl önce Yürüyüş Hareketi'ni kurmuştu. 2014-2016 yılları arasında ise Macron, Hollande hükümetinde ekonomi bakanlığı yaptı.

Yusuf Şahid, Tunus

Şahid 2016 yılının Ağustos ayından bu yana Tunus'un başbakanı. Şahid, göreve seçildiğinde 40 yaşındaydı. Ziraat mühendisliği eğitimi alan Şahid, Tunus'un Habib Essid başbakanlığındaki ilk seçilmiş hükümetinde farklı pozisyonlarda görev aldı. Essid hükümetinin meclisten güvenoyu alamaması sonrasında, Tunus Cumhurbaşkanı Şahid'e hükümeti kurma görevi verdi. Şahid, 27 Ağustos 2016'da başbakanlık görevini devraldı.

Carla Bleiker

© Deutsche Welle Türkçe