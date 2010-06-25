Genç tiyatrocunun sır ölümü

T24 - Kız arkadaşına cep telefonuyla veda mesajı yollayan, Tiyatro sanatçısı Çağatay Emek Mıdıkhan (28), Kadıköy'deki evinde intihar etti.



TRT'de yayınlanan Hayat Türküsü adlı dizi ve birçok tiyatro oyununda rol alan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Çağatay Emek Mıdıkhan, iddiaya göre, kendisi gibi tiyatrocu olan kız arkadaşı Mihrace A.'ya, dün akşam saatlerinde cep telefonu mesajı ile veda etti. Mihrace A. saat 19.00 sıralarında Çağatay Emek Mıdıkhan'ın Mıdıkhan'ın Caferağa Mahallesi'ndeki evine geldi.



Uzun süre kapıyı çalan genç kadın, daha sonra komşulardan yardım istedi. Kapıyı kırarak eve giren Mihrace A. ve bina sakinleri genç tiyatrocuyu pencere korkuluklarına asılı halde buldu. Bina sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servisi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç tiyatrocunun yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mıdıkhan'ın kız arkadaşı ve komşularının ifadesini aldı. Mihrace A.'nın, erkek arkadaşından daha önce de bu tür veda mesajları aldığı öğrenildi. Mıdıkhan'ın cesedi, incelemelerin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırılırken, polis evde bulunan dizüstü bilgisayara da el koydu.





