Genç tiyatrocu evinde ölü bulundu

Genç tiyatrocu Rahmet Uysal, Cihangir'deki evinde iple tavana asılı halde bulundu.

Olay saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Kazancı Yokuşu'ndaki bir binada meydana geldi. Rahmet Uysal'dan (26) haber alamayan arkadaşı eve geldi. Yatak odasına giren ev arkadaşı Uysal'ı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. OIay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışma başlattı. Uysal'ın intihar edip etmediği yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rahmet Uysal kimdir?

1987 yılında Mersin'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Üniversite ile eş zamanlı olarak Tiyatro Boyalı Kuş'ta bir çok projede dramaturg olarak çalıştı. 2010 yılından bu yana başta Sosyal Hizmetler ve Kültür AŞ olamak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşta tiyatro öğretmenliği ve yönetmenlik yaptı. 2011'de kurulan Psiko-Tiyatro Atölyesi'nin eş kuruculuğunu ve Sanat Yönetmenliğini üstlendi. 2002-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tasavvuf Musikisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Araştırma Görevlisi Fatih Koca'dan ney dersleri aldı. Uysal Türkiye'nin sayılı kadın neyzenlerinden biri olarak gösterilmektedir.