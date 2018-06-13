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Spor

Genç tenisçi Yankı Erel hedef büyüttü

İstanbul (DHA) - Son dönemde elde ettiği parlak sonuçlarla adından söz ettiren genç raket Yankı Erel, Roland Garros macerası sonrası gözünü Wimbledon'a çevirdi

13 Haziran 2018 20:04

İstanbul (DHA) - Son dönemde elde ettiği parlak sonuçlarla adından söz ettiren genç raket Yankı Erel, Roland Garros macerası sonrası gözünü Wimbledon\'a çevirdi.
Türk tenisini uluslararası arenada başarıyla temsil eden Yankı Erel, parlak geçen Fransa Açık Gençler Şampiyonası serüveni sonrası açıklamalarda bulundu. Dünya gençler sıralamasının 23. basamağındaki solak raket, sezonun geri kalan kısmında daha iyi sonuçlar alacağına inandığını dile getirdi.
Çiftlerde çeyrek final, teklerde ikinci tur oynadığı Paris\'te ekibiyle birlikte iyi bir turnuvayı geride bıraktığını söyleyen Yankı, \"Özellikle çiftler kategorisinde yaşadığım çeyrek final deneyimi, kariyerim açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte daha başarılı işler yapacağıma inanıyorum\" dedi.
Toprak kort sezonunu tamamlayarak çim kort sezonu için hazırlıklara başlayan Erel, 10 günlük antrenman sürecinin ardından Turkish Airlines Antalya Open ATP turnuvasına katılacak. 18 yaşındaki Yankı, temmuz ayında ise Roehampton ve Wimbledon Gençler Şampiyonası\'nda mücadele verecek.

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