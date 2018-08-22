Genç tenisçi Selin Övünç, 'sponsor bulamadığı için' Amerika Açık'tan çekilmek zorunda kaldı

Tenis sezonunun dördüncü ve son Grand Slam turnuvası ‘Amerika Açık’ yaklaşırken 17 yaşındaki genç tenisçimiz Selin Övünç, sosyal medyadan ‘sponsor bulamadığı için turnuvadan çekilmek zorunda kaldığını’ açıkladı.

ITF Junior klasmanında dünyada 77. sırada yer alan ve sekiz yaşında tenise başlayan Ankara doğumlu Övünç, şahsi Twitter hesabından “Bu güzel günde, sponsor bulamadığımdan dolayı @usopen #AmerikaAçık turnuvasından geri çekilmek zorunda kaldığım için üzgünüm” diye yazdı.

"Hâlâ vaktimiz var mı?"

Mesajını paylaşmasının ardından sosyal medyada Övünç'e destek mesajları gelmeye başladı. Şarkıcı Haluk Levent, "Hala vaktimiz var mı" diye sordu.

Sözcü’nün haberine göre, 2001 doğumlu Övünç, bu sezon Fransa Açık ve Wimbledon da dahil olmak üzere birçok önemli organizasyonda ‘gençler’ kategorisinde boy göstermiş ve iki Grand Slam’e de federasyon ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle katılmıştı.