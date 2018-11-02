Genç tasarımcılar için Paris kapısı Adana'dan aralandı 

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB) düzenlediği 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması\'nın 10 finalisti, tasarımlarını Paris Premiere Vision ile Design Week Turkey fuarlarında sergileme imkanına kavuştu.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (ATHİB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) desteğiyle bu yıl yedincisini düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması\'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TİM Başkanvekili ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın üretmeye, çalışmaya, kalbini ve ruhunu vatan uğrunda feda etmeye devam ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Bu anlamlı töreni pamuğun beşiği olan Milli Mensucat Fabrikası’nda yapmaya karar verdik. Biz daha çok ihracat yapmak ve istihdam sağlamak istiyoruz.

“Dokuduğumuz kumaşlar duygu içermektedir. Biz de bu yolda kumaşlarımıza ayrı bir renk, duygu, coşku katmaları için genç tasarımcılarımızı destekliyor ve birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz.

“Bu sene kumaşlarımıza Yeni Nesil Dokunuşlar ile anlam kattık. Yeniliklerin yanında, hayallerimizi de kumaşlarla birleştirdik.

“Her geçen senenin sonunda da gerek gençlerimizi gerekse de kumaşlarımızı bambaşka boyutlara taşıdık. Bizler, gençlerin hayallerini ülkemizin hayalleri ile gerçekleştirmek için varız.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de 7’incisi düzenlenen kumaş tasarım yarışmasının Türkiye’de tasarım algısını artırmada ve yeni yeteneklerin keşfedilmesinde çok büyük payı olduğunu söyledi. Gülle, “Çünkü tasarım beraberinde getirdiği know-how ile uluslararası rekabette her zaman bizi bir adım ileriye götürüyor. Bugün fiyatı 5 dolar olan sıradan bir kumaş, tasarım farkı ile değerini 26 dolara çıkarabiliyor. İnanıyorum ki bugün hayalleri ile kumaşa hayat veren genç yarışmacılarımız, yarının güçlü Türkiye’sinin de tasarlayıcıları olacaklar” dedi.

Törene katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkmak için tasarıma dayalı, markalı, katma değeri yüksek ürünlere ve ülkenin ihracatını bu yönde arttırılması gerektiğine dikkat çekti ve “Kaliteli tasarım yolunda tasarımcılarımıza bu ve benzeri yarışmalarla hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 143 tasarımcımızı destekledik” dedi.

Törende birinciliği 1919 yılında kurulan Bauhaus sanat ve tasarım okulunun oluşturduğu ekolü ele alan “Düzlem” isimli dokuma kumaş koleksiyonu ile Berna Süslü kazandı.

“New Butterfly’ koleksiyonu ile Şansım Televi Boğa ikinci olurken, “Muture Core” koleksiyonu ile Gizem Nur Bağ ise üçüncü sırada yer aldı.

Aralarında tekstil moda tasarım ve tekstil mühendisliği bölümlerinde okuyan 16 üniversiteden 74 yarışmacının başvurduğu ve 10 finalistin yarıştığı etkinlikte dereceye girenler ödüllerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın elinden aldı. Yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 12 bin lira ve 3’üncüye de 9 bin lira ödül verildi.

İlk 3’e girenler Ticaret Bakanlığı\'nın uygun gördüğü kontenjan çerçevesinde yurtdışında eğitim imkanına da kavuştu. Gecede dereceye giren ilk 10 finaliste dokuma tezgahı hediye edildi. (Fotoğraflı)