Genç sporcuların gezisi faciayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Sapanca Yolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada içinde sporcuların bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan kürekçi Bedirhan Nartop ile amatör futbolcu Kadir Şahin hayatını kaybetti, 2 amatör sporcu da yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Aziz Güvener’in haberine göre kaza, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nde oturan Sapanca Kırkpınar Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Nartop (21), Kadir Şahin (20), Oğuz Koç (19) ile arkadaşları Cihan Aydın Eraydın'ın (21) kullandığı otomobille Adapazarı'na gezmeye gitti. Lüks otomobili yeni aldığı belirlenen Eraydın arkadaşlarıyla akşam Sapanca'ya geri dönerken Arifiye'den Beşköprü Mahallesi'nde iddiaya göre zeminin de kaygan olması nedeniyle bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerleri aşıp takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık görevlileri, otomobildeki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan kürekçi Bedirhan Nartop ve amatör futbolcu Kadir Şahin sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde öldü. Sürücü Cihan Aydın Eraydın ile Oğuz Koç sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kırkpınar Spor Kulübü yöneticileri kazada yaşamını yitiren Bedirhan Nartop'un 2 yıl önce Kırkpınar Spor kulübünde kürek sporu yaptığını, bir ara Fenerbahçe Kulubü adına da yarışlara katıldığını söylediler. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.