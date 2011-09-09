Genç solist albüm parası için öldü

T24 - Denizli’de bir süre önce internette paylaşıma sunulan ‘Gitme’ isimli şarkıyı seslendiren 28 yaşındaki solist Halil Erten, dün (Çarşamba) çalıştığı tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılarak hayatını keybatti. Erten’in albüm çıkarabilmek için para biriktirdiği öğrenildi.
Bir süre önce çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıma sunulan ’Gitme’ isimli şarkıyla gençler arasında tanınan ’Nara’ adlı grubun solisti 28 yaşındaki Halil Erten, elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti.
Geçen Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında çalıştığı tekstil fabrikasının sahibinin otomobilini yıkayan genç solist, kompresörlü makinenin kablosunun suya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Halil Erten olay yerinde hayatını kaybetti. 2006 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Nara" adlı müzik grubunun solistliğini yapan Erten’in, albüm çıkarabilmek için para biriktirdiği öğrenildi.