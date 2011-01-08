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Politika

Genç Siviller Çiçek'e Kürtçe fatura kesti

Genç Siviller, Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek adına 147 TL’lik borç bildiren Kürtçe elektrik faturası düzenlendi.

08 Ocak 2011 02:00

T24- Genç Siviller, Kürtçe etiket olabileceğini ancak faturanın olamayacağını söyleyen Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek adına 147 TL’lik borç bildiren Kürtçe elektrik faturası düzenlendi.



BDP’nin "iki dili hayat" çalışmaları nedeniyle yaşanan tartışmalara Genç Siviller de farklı çalışmayla dahil oldu. ‘Kürtçe etikete evet, faturalara hayır’ diyen Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek adına Kürtçe elektrik faturası düzenleyen Genç Siviller, faturayı internet sitelerinde yayımladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Hükümetin en sevimli, tatlı dilli üyesi, on yıllardır kadrolu bakanımız Cemil Çiçek geçen gün Kürtçe etiket olabileceğini fakat elektrik faturası olamayacağını söylemişti.

Oysa dün elimize kendisi adına Kürtçe düzenlenmiş bir elektrik faturası geçti.

Hem de hazırda ödenmemiş iki faturası olduğundan dolayı elektriğinin her an kesilebileceği uyarısıyla.”

Çiçek’in Kürtçe faturasında 147 TL elektrik borcu olduğu bilgisi yer alırken, faturada Kürtçe ‘Borcunuzu ödememeniz durumunda elektriğiniz kesilecektir’ uyarısına da yer verildi.

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