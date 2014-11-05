Genç sevgilisi anlatıyor: Berlusconi'yi nasıl elde ettim?

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin sevgilisi Francesca Pascale, ilişkilerinin nasıl başladığını ve gündelik yaşamlarını bir kitapta anlattı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, 29 yaşındaki Pascale, Berlusconi’nin başlarda aralarındaki yaklaşık 50 yıllık yaş farkı nedeniyle “direniş gösterdiğini” ancak kendisinin “Ben sana aşığım, sen de er ya da geç bana aşık olacaksın” diyerek pes etmediğini söyledi.

Francesca Pascale, ilişkileriyle ilgili bilinmeyenleri Berlusconi’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Bruno Vespa’ya anlattı. Vespa’nın 6 Kasım’da çıkacak yeni kitabında yer alan açıklamalardan bir kısmı haftalık Oggi dergisinde yayımlandı.

İtalyan basınında “Berlusconi’yi nasıl elde ettim?” başlığıyla yayımlanan haberlere göre Pascale, çocukluğundan beri Berlusconi’ye hayran olduğunu ve onunla tanışmayı kafasına koyduğunu belirterek şunları söyledi:

'Telefon numaramı eline tutuşturdum'

“Ona saplantılı bir şekilde aşık oldum. Yavaş yavaş Haydi İtalya’ya (Berlusconi’nin partisi) yaklaşmaya başladım. 5 Ekim 2006’da saat 13.50’de büyük an gelmişti. “Silvio seni özlüyoruz” grubundan 4 başka deli kızla birlikte Roma’daydık ve Berlusconi’nin Duke Otel’de bir toplantısı olduğunu öğrendik. Hemen oraya gittik ve sonra Berlusconi geldi. Gerçekten çok çekiciydi. “Başkanım, çok yakışıklısınız” dedim. O da gülümsedi ve “İyi misin?” diye sordu. Bir kağıda yazdığım telefon numaramı verdim ve “Telefonunu bekliyorum” dedim. O da bana “Çok hızlısın” dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı telefonum çaldı. Önce bunun bir şaka olduğunu sandım. Sonra iki saat boyunca telefonda konuştuk.”

Pascale, Berlusconi’nin başlarda aralarındaki yaş farkı yüzünden çekincelerinin olduğunu da söyledi ve “Ama ben ‘Evet aramızda neredeyse 50 yaş var, kızın ya da torunun bile olabilirdim. Ayrıca seninle sevgili olmak isteyen bir sürü kadın olduğunu da biliyorum. Ama ben sana aşığım ve sen de er ya da geç bana aşık olacaksın’ dedim” diye konuştu.

Evde 'Aşkım', dışarıda 'Başkanım'

Sonunda Berlusconi’nin 16 Aralık 2012’de bir televizyon programında ilişkilerini açıkladığını hatırlatan Pascale, “O zamandan beri hep yanındayım” dedi.

Pascale, Berlusconi’nin özel yaşamında “çok şefkatli, eğlenceli, ironik ve asla yorulmayan” biri olduğunu da anlattı. Berlusconi’ye evde “aşkım” ya da “B” diye seslendiğini, dışarıda ise “Başkanım” diye hitap ettiğini söyledi.

Berlusconi’nin “bunga bunga” olarak da anılan ev partilerinden bazılarına kendisinin de katıldığını açıklayan Francesca Pascale şöyle devam etti:

“Başkanın etrafını kuşatan kadınların neredeyse hepsiyle tanıştım ve hepsini de kıskanıyordum. Hala da kıskancım, bir mağazadaki satış görevlisi onunla fotoğraf çektirmek istese bile kıskanıyorum. Bu konuda Sicilyalılardan beterim.”