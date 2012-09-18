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Yaşam

Genç sevgililer bebeklerini boğarak öldürdü

Polis ekiplerinin soruşturması sonucu yakalanan üniversiteli sevgililer, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü

18 Eylül 2012 20:47

 

Üniversite öğrencisi olan iki sevgili bebeklerini doğumundan sonra boğarak öldürdüklerini kabul ettiler.
 
Kayseri’de bir süre önce boğularak öldürülmüş halde bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesedinin, üniversiteli iki gencin ilişkisinden dünyaya geldiği, bebeği baba 20 yaşındaki U.Ç.Ü.’nün boğarak öldürdüğü iddia edildi. Baba U.Ç.Ü. ve anne C.C.B. yakalanarak adliyeye götürüldü. 
 
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin caddesi üzerindeki çöp konteynerinde 7 Eylül günü, Talas Belediyesi temizlik işçisi E.K. tarafından, bir poşet içinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Yapılan otopside bebeğin boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. 
 
 

İlk ifadelerinde kabul ettiler

 
 
İddiaya göre Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi U.Ç.Ü. ile Gıda Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi C.C.B. Talas Mevlana Mahallesi’nde aynı evde yaşamaya başladı. Genç sevgililerden C.C.B. bir süre önce hamile olduğunun farkına vardı. Kürtaj yaptırmak için geç kaldıklarını öğrenen çift, bebeğin doğmasını bekledi. C.C.B.’nin doğum sancılarının başlamasıyla U.Ç.Ü, kız arkadaşına evde doğum yaptırdı. Baba U.Ç.Ü, iddiaya göre daha sonra yenidoğan erkek bebeği boğarak öldürdü ve bir poşete koyarak çöp konteynerine attı. 
 
Polis ekiplerinin soruşturması sonucu yakalanan üniversiteli sevgililer, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgularında cinayeti işlediklerini kabul ettiler. U.Ç.Ü. ve C.C.B. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye götürüldü. Polis eşliğinde adliyeye giren U.Ç.Ü. ve C.C.B’nin oldukça sakin oldukları gözlendi. 
 

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