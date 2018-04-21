T24 LogoT24 Logo
Dünya

Genç piyanistler Moskova'da büyüledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Nisan (DHA) -  “Duo Blanc & Noir” olarak çeşitli konserler gerçekleştiren Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Diriöz 'ün ev sahipliği yaptığı gecede Çaykovski Moskova

21 Nisan 2018 13:35

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Nisan (DHA) -  “Duo Blanc & Noir” olarak çeşitli konserler gerçekleştiren Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Diriöz \'ün ev sahipliği yaptığı gecede Çaykovski Moskova Filarmoni’sinde seçkin davetlilere verdikleri piyano resitali ile müzik severleri büyülediler.
Türk bestecilerin geleneksel bestelerini klasik batı müziğine uyarlayarak çaldıkları “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Üsküdar”, “Karlı Kayın Ormanları” ve Mozart\'ın “Türk Marşı”nı darbuka eşliğinde çalan ikili salondan büyük alkış aldı. Genç müzisyenler, Rus müzikseverlere bir de sürpriz yaparak ünlü Rus besteci Rahmaninov\'dan da bir dinleti sundular.
Rusya\'nın Tarkan\'ı olarak da bilinen Avram Russo\'nun yanı sıra birçok Türkolog ve Rus akademisyenin katıldığı konserde davetliler muhteşem bir müzik ziyafeti çekti.
Liseyi Moskova\'daki Çaykovski Konservatuvarında tamamlayan Yudum Çetiner, sonra Münih Müzik Yüksek Okulu\'ndan “Mevlana ve Müzik” bitirme tezi ile solo piyanist olarak mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını ise Stutgart\'ta sürdürüyor.
Selin Şekeranber ise Lozan Konservatuvarı’nın solistlik yüksek lisans programını bitirdi. Lisansüstü çalışmalarına Anadolu Üniversitesinde devam ediyor.
Sanat eğitimlerine Ankara Bilkent Konservatuarında başlayan ikili, yurt dışı konserlerini de büyük bir başarı ile sürdürüyorlar.
 

 Görüntü dökümü:

--------------------------

-Konserden detay görüntüler

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaNisan DHABlancNoir”SelinYudumTürkiye Moskova Büyükelçisi Hüseyin DiriözSibel DiriözMoskova FilarmonisindeTürkBir Yoldayım”Kayın Ormanları”MozartMarşı”nıGençRusRahmaninov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24