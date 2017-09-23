Genç piyanist Damla, ödülünü son anda alabildi

BURSA, (DHA)- AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’da 12 Ağustos’ta düzenlenen \'Uluslararası Müzik Yarışması\'nda birinci olan 18 yaşındaki Damla Koşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan gerekli izni alıp hizmet pasaportu sorununu da aştıktan sonra, son anda gittiği Viyana\'da, dün ödülünü yine birinci olan Meral Gülgün Ünal ile aldı. Koşar ve Ünal\'ın ödül törenindeki dinletileri ayakta alkışlandı. Damla Koşar aynı gece Avusturya\'nın Türkiye Büyükelçiliği\'nde verilen gecede mini konser verdi.

Bursa Akademix Güzel Sanatlar Merkezi piyano öğretmenlerinden Elena Çekiç’in koçluğunda yarışmaya hazırlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12’nci sınıf öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos’ta yapılan The International Music Competition \'Vienna\' Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına, gönderdiği video ile katıldı. \'Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1\' adlı eserleri seslendiren Damla Koşar, büyük bir başarıya imza atıp birinci oldu. Aynı yarışmada Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuarı 10’ncı sınıf öğrencisi Meral Gülgün Ünal da birinci oldu.

Kazandığı başarı, kendisine gönderilen yazı ile bildirilen Damla Koşar da, 22 Eylül’de Viyana’nın ünlü salonu Musikverein Vienna’da yapılacak ödül törenine davet edildi. Burada canlı performansının ardından ödülünü almayı planlayan Damla’nın önüne Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndaki izin sorunu ve \'Gri pasaport\' olarak da bilinen ‘Hizmet Pasaportu’, süresinin bitimi nedeniyle yenisinin verilememesi sorunu çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un telefonla arayarak kutladığı Damla Koşar, özlemi olan ödül törenine, Bakan Kurtulmuş\'un devreye girmesi ve var olan hizmet pasaportunun süresinin uzatılmasıyla katılabildi.

Dün sabah İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Avusturya\'ya uçan ve öğleden sonra prova yapma olanağı bulan Damla Koşar, akşam ise Viyana Musikverein’ın konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde verdikleri kısa bir dinleti ardından paylaştıkları binicilik ödülünü Meral Gülgün Ünal ile jüriden aldı.

Ödül töre ardından Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı tarafından kabul edilen genç piyanistler, balo salonunda onurlarına düzenlenen gecede konser verdi. Büyükelçi Çarıkçı, Türkiye’yi Viyana’da başarıyla temsil eden genç piyanistlerin elde ettiği birincilikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi olarak göğsümüz kabardı, çok mutlu olduk. Anadolu’da nice cevherler var böyle keşfedilmeyi bekleyen. Son derece rekabetçi bir ortamda birinciliği paylaştılar. Bu gerçekten ne kadar yetenekli olduklarını, nasıl sıkı çalıştıklarını bütün dünyaya göstermiş oldu” diye konuştu.

Genç piyanistlere başarılar dileyen Büyükelçi Çarıkçı, “Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli katkılarına ve kendilerini yetiştiren değerli hocalara, konservatuar ve üniversitelere de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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