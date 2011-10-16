Genç Parti'nin malvarlığı hazineye





T24- Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin, 23 yıl 6 aylık hapis cezasını onadığı Fransa’daki firari Cem Uzan’a bir kötü haber de Anayasa Mahkemesi’nden geldi. Anayasa Mahkemesi’nin Genç Parti’nin 2002, 2004, 2005 ve 2006 yılı kesin hesabına ilişkin mali denetim kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.







Hürriyet'in haberine göre, Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün bulunmayan 27 milyon 759 bin 497 lira 62 kuruş karşılığı parti malvarlığının, Hazine’ye gelir kaydedilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gelirin iki katı harcama





Genç Parti’nin genel seçimlerin yapıldığı 2002’de 14 milyon 312 bin 605 lira geliri bulunmasına karşın, 26 milyon 400 bin 310 lira harcadığı belirlendi. 2002’de parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabul etmediği 24 milyon 25 bin 52 lira karşılığı parti malvarlığının, Hazine’ye gelir kaydedilmesine de karar verildi. Genç Parti’nin 2004 yılı mali denetim kararına göre, tekel, sigara, sakız, ilaç, bazı otobüs ve uçak biletleri, telefon gecikme bedelleri, kontör giderlerinin partiden karşılandı. Ancak, bu giderler siyasi faaliyetleri içerisinde parti harcaması kabul edilmedi. 792 bin 51 lira karşılığı parti malvarlığı, Hazine’ye gelir kaydedildi.





Bebek bezi, mama harcaması





Genç Parti, 2005’te 7 milyon 285 bin 503 lirayı gelir, 2 milyon 423 bin 702 lirayı borç, 5 milyon 357 bin 464 lirayı da gider gösterdi. 2005 mali denetimi sonucu 54 bin 88 lira partinin amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabul edilmedi. Usülsüz harcamalar arasında, bebek bezi, diş macunu, mama, isimsiz bilet, içki, sigara gibi harcamalar dikkat çekti. 2006 yılı mali denetiminde 2 milyon 828 bin 304 liranın usulsüz olduğu belirlendi.



