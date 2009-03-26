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Politika

Genç Parti destekleyeceği partiyi açıkladı

Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Altmışkara, yerel seçimlerde taraftarlarını MHP'ye oy vermeye çağırdı

26 Mart 2009 02:00

Genç Parti, taraftarlarını MHP'ye oy vermeye çağırdı.

Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Altmışkara, yaptığı yazılı açıklamada, 12 partilinin seçimlere MHP listelerinden seçime girdiğini belirterek, "Genç Parti sevdalıları ve seçmenlerimiz 29 Mart sabahı oy pusulasında 2. sırada bulunan MHP ambleminin altına teveccüh göstererek evet mührünü bassınlar" dedi.

Genel Başkanı Cem Uzan'ın talimatı doğrultusunda tüm Türkiye'de MHP ile seçim işbirliğine gittiklerini belirten Altmışkara, kendisinin Karabağlar ilçesinde, eski il başkanları Koray Günüç'ün ise Konak ilçesinde MHP listesinde birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Altmışkara, son dönemlerde çeşitli partilerin belediye başkan adaylarının "Genç Parti bizi destekliyor" şeklindeki açıklamalarına da tepki göstererek, "Partimizin adını kullanarak oy toplamaya çalışanlar halkımızın şaşmaz iradesi sonucu sandıkta hüsrana uğrayacaklardır. Yerel ve genel iktidarda basiretsiz ve beceriksiz yönetim gösterenlere karşılık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Büyük Çatı Projesi'ne destek verdik" ifadesini kullandı.
 

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