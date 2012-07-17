Genç oyuncu Mesut Yüce yaşama veda etti

Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Mesut Yüce vefat etti. Memleketi Bursa’da intihar ettiği belirtilen Yüce 36 yaşındaydı.

Mesut Yüce bugüne kadar Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Eşeğin Gölgesi”, “Zengin Mutfağı”, “Hayvan Çiftliği”, “Ayak Bacak Fabrikası”, “Şiddet Market” gibi oyunlarda yer almıştı. Trabzon Şehir Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda yönetmen olarak çalışan Yüce Bab-ı Tiyatro’nun Koltuk Takımı isimli oyununda da yönetmenlik yapmıştı.

Mesut Yüce 17 Temmuz 2012 Salı günü saat 11.00′de Bursa Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenin ardından Bursa’da toprağa verilecek.