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Kültür-Sanat

Genç orta kuşak sanatçıların 'Bugün' sergisi İKÜSAG'da

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2017-2018 sanat sezonunun 4'üncü sergisinde genç orta kuşak sanatçıları ağırlıyor

15 Ocak 2018 16:45

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2017-2018 sanat sezonunun 4\'üncü sergisinde genç orta kuşak sanatçıları ağırlıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2017-2018 sanat sezonunun 4\'üncü sergisinde, genç orta kuşak sanatçıları ağırlıyor. Beyza Boynudelik, Meltem Sırtıkara, Merve Şendil, Cemile Kaçmaz, Zeynep Belerve Elif Öner’in eserlerinden oluşan \'Bugün\' sergisi, 7 Şubat Çarşamba günü sanatseverle buluşuyor.

Tuval üzerine akrilik boya ve karışık tekniğin kullanıldığı eserlerin yer alacağı karma sergide; genç orta kuşağın kişisel ve toplumsal deneyimleri, yine genç orta kuşak bir grup sanatçının gözünden aktarılacak.

7 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak olan sergi,7 Mart  tarihine kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.

(FOTOĞRAF)

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