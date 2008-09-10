Genç opera sanatçıları Mersin'de buluşuyor

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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdürü Selman Ada tarafından geliştirilen Akdeniz Operaları Gençlik Temsilleri Projesi kapsamında, dünya çapında yetenekli ve keşfedilmemiş sanatçılar Mersin'de buluşacak.Kentin sanat ve ekonomik yaşantısına önemli katkıda bulunması beklenen projede, genç sanatçılara "Gelin, sahnenin tozunu Mersin'de yutun" denilecek. Sanatçıların yanı sıra opera işverenlerinin davet edileceği proje sayesinde sanatçılara iş dünyasının kapısı aralanmış olacak.MDOB Müdürü Selman Ada, 16 yıldır kentin ve Türkiye'nin sanat yaşamında yer edinmeyi başaran MDOB'a hayalindeki projeleri hayata geçirebilme arzusuyla geldiğini söyledi.Bu kapsamda MDOB Müdürlüğü görevine gelir gelmez, rutin işleri aksatmadan "en büyük projem" diye nitelendirdiği Akdeniz Operaları Gençlik Temsilleri Projesi'ni hayata geçirebilmek için çalışmalara başladığını ifade eden Ada, "Çalışmalar doğrultusunda gerekli yazışmaları yürütürken projenin hayata geçirilmesinde maddi ve manevi destekleri de değerlendirebilmek adına dernek kurma çalışmalarına başladık" dedi.Projenin uzun soluklu olduğunu belirten Ada, dünya çapındaki genç, yetenekli ve henüz keşfedilmemiş opera sanatçılarını Mersin'de buluşturacak proje kapsamında ilk gösterimlerin 2010 yılından önce hayata geçirilemeyeceğini bildirdi.Ada, "Projenin fikir babası benim ama çalışmaları operaya gönül vermiş çok sayıda dostumla yürütüyoruz. Bu doğrultuda bu yıl büyük hız verilecek projede Mersin, yakın gelecekte dünya gençliğine fırsat tanıyan bir yer olacak. Gelen sanatçılar, burada sahneye çıkacak, burada tanınacak ve burada pazarlanıp iş bulacak hatta başka ülkelerin sahnelerine çıkabilme fırsatı yakalayacak" diye konuştu.Hiçbir dünya ülkesinde buna benzer proje geliştirilmediğini kaydeden Ada, şöyle konuştu:"Dünyada opera alanında müthiş yetenekli sanatçılar var ama bunların çoğu kendi ülkelerinde veya başka bir ülkede sahneye çıkma olanağı bulamıyor. Projenin esası buna dayanıyor. Yani projeyle biz 'Gelin, sahnenin tozunu Mersin'de yutun' diyeceğiz. Bunu yaparken Avrupa ülkelerinden opera işverenleri, gazeteciler ve opera müdürlerinin bulunduğu yaklaşık 120 kişilik grubu sponsorize ederek kentimize getireceğiz. Böylelikle olağanüstü yetenekli yabancı ve Türk gençlerin önü açılacak, belki de iş dünyalarının kapıları aralanacak."Ada, projeye dahil edilecek sanatçıların her ülkedeki opera müdürlerinin verdikleri listelerden seçileceğini belirterek, "Mersin'e gelecek çok sayıda genç opera sanatçısını elemek suretiyle azaltarak, mümkün olduğunca çok sayıda sanatçıya, hazırlanan temsilde yer vereceğiz" dedi.2 farklı temsil oluşturulması beklenen proje kapsamında ortalama 10'ar asil ve yedek sanatçıyla toplam 40 sanatçının temsillerde yer almasının planlandığını ifade eden Ada, 7-10 gün sürmesi düşünülen projeye 35 yaşından küçük, başarılı, yetenekli ve istekli sanatçıların dahil edileceğini kaydetti.İlk olarak opera sanatçılarının buluşturulacağı projenin hayata geçirilmesinin hemen ardından genişletilerek balenin de projeye katılacağını bildiren Ada, şunları söyledi:"Projede önce operayı ardından da baleyi harekete geçireceğiz. Operayı başarılı şekilde icra ettikten sonra baleyi de hayata geçirmemiz çok önemli. Çünkü balede daha fazla sanatçıya kendini gösterebilme olanağı sunabileceğiz. Tüm bu çalışmalarla ilk kez Mersin'de sahneye çıkacak gençler, ileride önemli sanatçılar olduklarında Mersin'de sahne aldıkları CV'lerinde yer alacak, Mersin referans olacak."Projeyi hem Mersin hem de dünya sanatçı adayları için büyük bir fırsat olarak yorumlayan Ada, proje sayesinde Mersin'in Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunacağını belirtti.Proje kapsamında davetlileri ağırlamaya başladıklarında kentin tarihi ve turistik güzelliklerinin tanıtılmasına katkıda bulunabilmek adına küçük geziler düzenleyeceklerini ifade eden Ada, "Bu sayede de turizmimize de yararlı olacağız. Otellerimizi doldurmalıyız. Projenin sokakta çorap satan gençlerimize kadar herkese faydası olacak. Belki dışarıdaki insanımız operaya gelmeyebilir ama bu işten kazanacağı 3-5 kuruş sayesinde 'opera iyi iştir' diye düşünmesi bile bize yeter" diye konuştu.Projeyle ilgili olarak denizin maviliğini, portakalın turunculuğunu ve operayı simgeleyen figürlerden oluşan logoyla İnternet sitesi oluşturacaklarını belirten Ada, bu sayede projenin daha fazla kişi tarafından duyulmasının ve kalitesinin yükselmesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.