Genç öğrencinin intiharı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencisi genç kız, yurdun tuvaletinde intihar etti.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencisi genç kız, kaldığı yurdun tuvaletinde boynuna geçirdiği fuları duvardaki boruya bağlayarak intihar etti.

AÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Dilleri Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı 1. sınıf öğrencisi G.K. (20), dersinin ardından dün AÜ Yunusemre Yerleşkesi'ndeki Yunusemre Öğrenci Yurdu'nun 4. blokundaki odasına gitti.

G.K, blokun C katındaki arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti. Daha sonra yatsı namazını kılan G.K, geç saatlere kadar odasına gelmedi. G.K'nin sabah yatağında olmadığını fark eden arkadaşları şüphelendi. Kattaki tuvalete giden ve bir kapının kapalı olduğunu fark eden arkadaşları, kapının boşluğundan, fularıyla kendini asan G.K'nin cesedini gördüler.

Daha sonra öğrenciler, durumu yurttaki güvenlik görevlilerine haber verdi. Ceset, güvenlik görevlilerinin tuvaletin kapısı kırması sonucu dışarı çıkartıldı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet güçleri, G.K'nin odasındaki eğitim materyallerini ve notları incelemek üzere aldı.

Öte yandan söz konusu yurttaki blok, güvenlik gerekçesiyle bir süre öğrencilerin girişine kapatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi nüfusuna kayıtlı G.K'nin geçen yıl Trakya Üniversitesindeki eğitimini bırakıp ÖSS'ye girdiği ve AÜ İngilizce Öğretmenliği Programını kazandığı, sınavda başarılı olduğundan hazırlık sınıfından muaf olarak direkt 1. sınıftan eğitimine başladığı öğrenildi.