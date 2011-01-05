-GENÇ: ODTÜ'YE GELİŞİMDE YUMURTA ATILMASINDAN KORKMADIM ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - ODTÜ'de düzenlenen bir seminere katılan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''ODTÜ'ye gelişimde yumurta atılmasından korkmadım. Ben, gençlerin vicdanına teslim olmuş bir insanım'' dedi. ODTÜ Münazara Topluluğu tarafından, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Toplum ile İletişim'' konulu seminerde konuşan Genç, topluma karşı dürüst ve açık olunması gerektiğini, uzun yıllardır içinde bulunduğu siyaset hayatında bu ilkelere uygun hareket etmeye çalıştığını söyledi. Genç, hükümetin ise dürüst ve açık tavır sergilemediğini iddia ederek, ''Yıllardır siyasetle uğraşıyorum bunlar kadar halkı gerçeklerden uzaklaştıran bir iktidar görmedim'' dedi. Genel seçimlerin birkaç ay sonra yapılacağını belirten Genç, ''AKP yeniden kazanırsa Türkiye yaşanmaz hale gelir. Yeniden kazanacaklarına ihtimal vermiyorum. Bu halk o kadar saf değil'' diye konuştu. Türk siyasi hayatının Haziran ayından itibaren yeniden şekillenmesinde gençlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Genç, gençlerin ulusal kurtuluş mücadelesine benzer şekilde mücadele etmeleri gerektiğini savundu. Genç, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin, ''Twitter hesabı açmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna, zaman sıkıntısı nedeniyle düşünmediği yanıtını verdi. Genç, ''ODTÜ'ye gelirken size de yumurta atılmasından korktunuz mu?'' şeklindeki soruyu da ''ODTÜ'ye gelişimde yumurta atılmasından korkmadım. Ben gençlerin vicdanına teslim olmuş bir insanım. Topluma zararım, haksızlığım yok. Topluma ihanet edenlere destek veren bir insan da değilim. Sadece ülke menfaatlerini savunuyorum. Bu nedenle, yumurta atılır diye bir endişem olmadı'' diye cevapladı.