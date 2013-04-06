Genç müzisyenler Kadıköy'de klasik müzik konseri verecek

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

İstanbul Gençlik Senfoni Orkestrası (İGSO) Kadıköy Süreyya Operası binasi yanında klasik müzik konseri verecek.

Yavuz Ozan Uçar öncülüğünde 2010 yılı Ekim ayında, hiçbir şahsi ve kurumsal otorite söz konusu olmaksızın bizzat genç sanatçılar tarafından bağımsız bir orkestra olarak kurulan İGSO dinleyicilerini bir konser vermeye hazırlanıyor.

"Hayallerini başka şeyler için yarıda bırakma, başka şeyleri hayallerin için yarıda bırak" sloganıyla yola çıkan orkestra bünyesinde birçok genç sanatçı barındırıyor.

İGSO üyeleri Marmara, İstanbul, Mimar Sinan, Kocaeli, Akdeniz, Haliç, Yıldız Teknik, Kocaeli üniversitelerinin konservatuar bölümleri ile Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenimlerini sürdürüyor.

Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası binasi yanında yarın (7 Nisan 2013) saat 15.30'da mini bir konser verecek İGSO tüm sanat severleri klasik müzikle buluşmaya davet ediyor.



Orkestrada kimler var?



Ruşen Arslanargun (Viyolonsel), Canberk Fıçıyapan (Keman), Yusuf Dursun (Keman), Oğuz Özzeren (Keman), Ada Banu Kara (Fagot), Ezgi Türdü (Viyola), Orhan Avcı (Viyolonsel), Öykü Karadağ (Klarinet), Şemsa İdil Ural (Viyolonsel), Özge Metin (Keman), Satenay Paksoy (Kontrabas), Emre Berbergil (Trombon), Didem Yılmaz (Trombon), Hülya Gürkan (Keman), Doğu Kaptaner (Keman), Engin Ergen (Viyola), Selin Demirel (Viyolonsel), Ahmet Ayzit (Keman), Yeliz Kahveci (Keman), Enes Nalkıran (Trompet), Altay Acar (Trombon), Ezgi Nida Özcan (Flüt), Simay Kalyun (Keman), Nairi Şeker (Keman), Burak Dursun (Trombon), Hazar Ulucan (Keman), Özüm Şemis (Viyola), Melek Lal Ersöz (Keman), Seda Gülşen (Keman), Akif Çarık (Kontrabas), Ece Selin Yüksel (Flüt), Evrim Öztürk (Flüt), İrem Mercan (Obua), Toygar Eşman (Fagot), Onurcan Çağatay (Trompet)