Genç mühendis işsizlik nedeniyle intihar etti

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen jeofizik mühendisi 38 yaşındaki Ercan Özer, oturduğu apartmanın 9\'uncu katındaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mahallesi 1590 Sokak\'taki olay, bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 10 katlı apartmanın 9\'uncu katındaki dairede annesi ve babasıyla yaşayan jeofizik mühendisi Ercan Özer, iddiaya göre uzun süreden beri işsiz olduğu için bunalıma girdi. Özer, bunalımın etkisiyle, kaldığı odanın penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalede Ercan Özer\'in öldüğünü belirledi. Bu sırada gelen Özer\'in annesi gözyaşı döktü. Polis ekipleri Özer\'in cesedinin bulunduğu yeri güvenlik şeridiyle kapatıp görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Özer\'in uzun süreden bu yana işsiz olduğu için bunalıma girdiğini öne süren komşuları, genç mühendisin kendisini eve kapattığını, hiç dışarı çıkmadığını söyledi. İncelemelerin ardından Ercan Özer\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI