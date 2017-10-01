T24 LogoT24 Logo
Spor

Genç motosikletçi de yurda dönüyor

Sofuoğlu ile birlikte antrenmanda düşerek bugünkü sıralamalara katılamayan genç pilot Toprak Razgatlıoğlu da Türkiye'ye dönecek Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile birlikte antrenmanda düşerek bugünkü sıralamalara katılamayan genç pilot Toprak Razgatlı

01 Ekim 2017 02:48

Sofuoğlu ile birlikte antrenmanda düşerek bugünkü sıralamalara katılamayan genç pilot Toprak Razgatlıoğlu da Türkiye\'ye dönecek

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile birlikte antrenmanda düşerek bugünkü sıralamalara katılamayan genç pilot Toprak Razgatlıoğlu da Türkiye\'ye döneceğini ve yarınki yarışa katılamayacağını söyledi.
Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası için Fransa\'da bulunan Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Bugün antrenmanda düştüm, omzum yerinden çıktı. Kendim yerine takmaya çalıştım ama takamadım. Doktorlar baktılar ve yerine taktılar. Şükür fazla bir şeyim yok ama tekrar çıkma olasılığı olduğu için yarışmama izin vermediler. Bu üzüntü yetmiyomuş gibi Kenan ağabey düştü ve 3 kırığı var. Bu hafta çok kötü geçiyor ama hayırlısı. Olacağı varmış. Şimdi özel uçakla Türkiye\'ye dönüyoruz. Herkese çok teşekkürler\" ifadelerini kullandı.

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SofuoğluToprak RazgatlıoğluTürkiyeKenan SofuoğluAvrupa SuperStock1000FransaKendimDoktorlarBuKenanOlacağıHerkeseGökhan HEBEPÇİDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24