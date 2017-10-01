Genç motosikletçi de yurda dönüyor

Sofuoğlu ile birlikte antrenmanda düşerek bugünkü sıralamalara katılamayan genç pilot Toprak Razgatlıoğlu da Türkiye\'ye dönecek

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile birlikte antrenmanda düşerek bugünkü sıralamalara katılamayan genç pilot Toprak Razgatlıoğlu da Türkiye\'ye döneceğini ve yarınki yarışa katılamayacağını söyledi.

Avrupa SuperStock1000 Şampiyonası için Fransa\'da bulunan Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Bugün antrenmanda düştüm, omzum yerinden çıktı. Kendim yerine takmaya çalıştım ama takamadım. Doktorlar baktılar ve yerine taktılar. Şükür fazla bir şeyim yok ama tekrar çıkma olasılığı olduğu için yarışmama izin vermediler. Bu üzüntü yetmiyomuş gibi Kenan ağabey düştü ve 3 kırığı var. Bu hafta çok kötü geçiyor ama hayırlısı. Olacağı varmış. Şimdi özel uçakla Türkiye\'ye dönüyoruz. Herkese çok teşekkürler\" ifadelerini kullandı.

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA