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Kültür-Sanat

Genç Monroe'ya 352 bin dolar

Marilyn Monroe’nun ilk fotoğraf çekiminden kareler ‘Icons&Idols’ müzayedesinde satışa sunuldu.

06 Aralık 2011 02:00



T24- Marilyn Monroe’nun ilk fotoğraf çekiminden kareler ‘Icons&Idols’ müzayedesinde satışa sunuldu.



Radikal'in haberine göre, 1946’da, Monreo henüz üne kavuşmamışken çekilen fotoğraflar 352 bin dolara alıcı buldu. Eylüldeki mahkemede fotoğrafçı Joseph Jasgur’un borçlarını ödemesi amacıyla fotoğrafların satılması kararı çıkmıştı. Fotoğraflar negatifleriyle birlikte çoğaltma ve satma hakkı saklı tutularak müzayedede yer aldı. Müzayedede Lady Gaga’nın bir elbisesi ve John Lennon imzalı karikatür de satıldı.





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