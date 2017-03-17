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BBC Türkçe

Genç model raylarda poz verirken yaşamını yitirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde 19 yaşındaki genç bir model, tren raylarında yapılan bir çekim sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

17 Mart 2017 07:19

ABD'nin Teksas eyaletinde 19 yaşındaki genç bir model, tren raylarında yapılan bir çekim sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hamile olan Fredzania Thompson'un ölümünden kısa süre önce çekilen fotoğraflar ise ailesi tarafından paylaşıldı.

Emniyet yetkilileri, olay sırasında Thompson'un bir yönden yaklaşan treni görüp raylardan çekilirken diğer yönden gelen trenin altında kaldığını açıkladı.

Genç kadının annesi Hakamie Thompson, kızının hep model olmayı hayal ettiğini ve o gün ilk işini yaptığını söyledi.

Bölgedeki tren hatlarını işleyen Union Pacific şirketinin temsilcisi Earl Chatman, kazadan hemen önce Thompson'u fark eden görevlilerin korna çaldığını ve treni durdurmaya çalıştığını fakat bu çabaların yeterli olmadığını belirtti.

Federal Demiryolu İdaresi'nin verilerine göre ABD'de 2016 yılında 813 kişi tren raylarında yaşamını yitirdi.

Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 8.45'lik bir artış anlamına geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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