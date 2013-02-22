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Politika

Genç: Milliyetimi ezmeye çalışan ayakları, onun bir yerine..!

Meclis dün küfürlü diyaloglara sahne oldu. Konuşmak için söz alan CHP Milletvekili Kamer Genç'in sarf ettiğ küfürler karşısında, herkeş şaştı kaldı. Yazmanlar, yazmayı bırakıp, Genç'i izledi

22 Şubat 2013 12:01

TBBM Genel Kurulu'nda konuşma yapan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç öyle sözler sarf etti ki duyanlar şaştı kaldı. Genç, 'Her p.. olmayan insan muhakkak bir milliyeti vardır. Benim milliyetimi ezmeye çalışan ayakları, sahibinin, onun bir yerine s....." dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda özel hastane yatırımlarıyla ilgili yasanın görüşmeleri İstiklal Mahkemesi kavgasına dönüştü. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, “Her p.. olmayan insan muhakkak bir milliyeti vardır. Benim milliyetimi ezmeye çalışan ayakları, sahibinin, onun bir yerine s.....” sözlerine AK Partililer tepki gösterdi.

Meclis’teki gerilim CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın “Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından” dediği Afyonkarahisar Mebusu Ali Çetinkaya’nın vefatının yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmayla başladı. AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz ise Çetinkaya için “katil” diye bağırdı.

TBMM Genel Kurulu dün küfürlü diyaloglara sahne oldu. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ağır sözleri karşısında yazmanlar ve vekiller şaştı kaldı. Herkesin donup kaldığı o anlar yazmanların yüz ifadelerinden de anlaşılıyordu.

Meclis Genel Kurulu’nda özel hastane yatırımlarıyla ilgili yasanın görüşmeleri İstiklal Mahkemesi kavgasına dönüştü. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, “Her p.. olmayan insan muhakkak bir milliyeti vardır. Benim milliyetimi ezmeye çalışan ayakları, sahibinin, onun bir yerine s.....” sözlerine AKP tepki gösterdi.

Meclis’teki gerilim CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın “Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından” dediği Afyonkarahisar Mebusu Ali Çetinkaya’nın vefatının yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmayla başladı. Ak Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz ise Çetinkaya için “katil” diye bağırdı.

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