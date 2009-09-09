Genç liderler YGA Amerika kampında proje üretecek

Geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştiren Young Guru Academy (YGA) 6 bin kişi arasından şeçilen 7 genç lider adayını Amerika Lider Kampı’na götürüyor.. Hedef ise yeni sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye dönmek…

YGA 2009 Amerika Liderlik Kampı, 12-23 Eylül tarihleri arasında New York, Washington, Raleigh ve Figure Eight Island’da gerçekleşecek. 6 bin kişi arasından seçilen, 2 yıllık Lider Yetiştirme programı boyunca pek çok sosyal sorumluluk projesinde görev alan bu gençler unutamayacakları bir liderlik yolculuğuna çıkıyor!

Geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştirmek vizyonuyla 2000 yılında kurulan; Türkiye ve ABD’de Uluslararası Liderlik Programlarıyla adını duyuran YGA Vakfı, geleceğin liderlerini keşfetmeye ve onların liderlik kabiliyetlerini hayatın içinde geliştirmeye devam ediyor. YGA, gençlerin kendi ürettikleri sosyal sorumluluk projelerini uluslararası boyutta hayata geçirmelerine fırsat yaratıyor.

Türkiye ve Amerika’da düzenledikleri Uluslararası Liderlik Programlarıyla, geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştirdiklerini belirten YGA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman şunları söyledi:



“Türkiye ve Amerika’da düzenlediğimiz Uluslararası Liderlik Programlarıyla, geleceğin sosyal sorumlu liderlerini yetiştiriyoruz. Geçen yıl YGA Liderlik Okuluna 6 bin üniversite öğrencisi başvurdu. 2010 yılı için şimdiden gelen başvurulara baktığımızda, bu yıl başvuru sayısının 30 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yeni bir Liderlik kavramının Türkiye’den çıkması, başvuruların dünyanın farklı ülkelerinden geliyor olması da bir Türk olarak bizleri gururlandırıyor. Gençler, YGA’da daha iyi bir dünya için, birlikte başarmayı öğreniyorlar. Liderlik kabiliyetlerini, sosyal sorumluluk projeleri üretirken ve birlikte hayata geçirirken geliştiriyorlar. .”

Yeni Projeler Kapıda…

2 yıl süresince görev aldıkları sosyal sorumluluk projelerinde kalıcı başarılara imza atan donanımlı ve sosyal sorumlu “çift kanatlı” 7 lider, Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen YGA Uluslararası Liderlik Okuluna katıldılar. Liderlik Okulu’nda öğrenciler yeni bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalıştılar. Sırada Amerika Liderlik Kampı var. Kamp sırasında yoğun bir eğitimden geçecek lider adayları, Amerika’daki sosyal sorumluluk projelerini daha yakından inceleyerek Türkiye’ye yeni projelerle beraber dönecekler.

Bu yıl, YGA Amerika Liderlik Kampı’nın 11.cisi Amerika’nın New York, Washington DC, Raleigh, Figure Eight Island şehirlerinde düzenlenecek.

2010 Yılı Liderlik Programı Başvuruları Açıldı!

21 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda yapılacak olan YGA Zirvesi için başvurular başladı. 20-30 yaş arası üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller www.yga.org.tr web adresinden 31 Ekim 2009 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.