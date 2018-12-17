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Genç kızları fuhşa teşvikle suçlanan 2 kişi tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da maddi sıkıntı çeken genç kızları fuhşa, üniversite öğrencilerini de içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışmaya teşvik ettikleri belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuk

17 Aralık 2018 19:33

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da maddi sıkıntı çeken genç kızları fuhşa, üniversite öğrencilerini de içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışmaya teşvik ettikleri belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Kötekli Mahallesi\'nde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, M.S. ve A.L.\'nin maddi durumu kötü olan genç kızları fuhuşa teşvik ederek, müşteri temin etiklerini belirledi. Polis, 2 şüphelinin üniversite öğrencisi kızları da içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışmaları yönünde teşvik ettiklerini tespit etti.
Bunun üzerine dün harekete geçen polis, şüpheliler M.S. ve A.L.\'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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