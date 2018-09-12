Genç kızlara gelinlik hayırseverlerden

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Güç Birliği Platformu, hayırseverlerin desteği ile maddi durumu yetersiz olan evlilik çağındaki kızlara ücretsiz gelinlik, nişanlık, bindallı ve gece kıyafeti hediye ediyor.

Çanakkale Güç Birliği Platformu Kadın Komisyonu\'nun öncülüğünde, hayırzever Nuray Ören\'in desteğiyle, 50 adet gelinlik, nişanlık ve bindallı temin edildi. Kıyafetler maddi durumu yetersiz olan evlilik çağındaki kızlara armağan edilecek.

Kadın Komisyonu Başkanı Nadide Altın, “Komsiyonumuz, kadınlarımız için her ay eğitimler düzenleyen, kadınları destekleyen, kadınlar için önemli çalışmalar yapan bir guruptur. Bu anlamda heyecan verici bir çabanın bir müddettir takipçisiyiz. Kızlarımıza gelinlik ve bindallı sunuyoruz. Bundan haberdar olan Nuray Ören hanım bizimle irtibata geçti, 50 kıyafet bağışladı. Kendisine minnettarız. Bununla birlikte elimizde ve kayıtlarımızdaki diğer hayırseverlerle 100’e yakın gelinliğimiz var. Bu sayede nice kızımızın sevincine ortak olmaktan mutluluk duyuyor ve hayırseverimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Güç Birliği Platformu Başkanı Gökhan Bayram ise, ihtiyaç sahibi olanlara Güç Birliği olarak ellerinden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştıklarını, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için çabaladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Çanakkale Güç Birliği 200’ü aşkın değerli, saygın ve duyarlı üyeye sahip. Çanakkale’nin nezih insanları sürekli şehri ve insanları için kafa yoruyor. Güçler, iyilik ve güzellik etrafında birleşiyor. Mutlu edebildiğimiz insan kadar seviniyor ve gururlanıyoruz. Nuray Ören hanım bu anlamda eşsiz bir katkı sundu. Kendisine ve Kadın Komisyonumuza minnettarız\" diye konuştu.

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