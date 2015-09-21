"Genç kızlar Periscope'ta kendilerini teşhir ediyor"

Azerbaycan'da Elnur Muradov adlı bir kişinin Twitter'ın canlı video paylaşım uygulaması Periscope'a sert eleştiriler yönelttiği videosu, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Muradov, genç kızların Periscope’ta kendilerini teşhir ettiğini” savunurken, bir Periscope kullanıcısı ise “Sorun kadınlarda değil, erkeklerde” diyerek Muradov’a yönelik tepkisini dile getirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Periscope tartışması Elnur Muradov’un "Periscope genç kızlarımızın hayatını mahvetti, genç kadınların tüm değerleri kirletiliyor" şeklindeki görüşlerini ifade ettiği videoyu paylaşmasıyla başladı. Muradov, anne-babaların da durumun ciddiyetinden haberdar olmadığını söylüyor. "Süslenip, makyaj yapıp telefonun karşısına geçiyorlar... Kendilerini Periscope'ta teşhir ediyorlar" diyen Muradov, ülkede boşanma oranlarının artmasını da Twitter'ın yeni uygulamasına bağlıyor.

Muradov'un Facebook sayfası üzerinden yayınladığı yakınmalarını şu ana kadar neredeyse 50 bin kişi izlemiş durumda. Bu sayı Azerbaycan için oldukça yüksek.

Muradov'un şikâyetlerini haksız bulan Azeri Günel Asgerzade ise Periscope kamerası karşısında kendisini teşhir etmediğini, sadece ikizleriyle birlikte gündelik hayatını paylaştığını ifade ediyor. "Sorun kadınlarda değil, erkeklerde" diyen Asgerzade, "Beni çocuklarımla birlikte görüyorlar ve buna rağmen 'Buluşalım mı?', 'Soyun' gibi mesajlar atıyorlar" diye ekliyor.

Buna karşın Muradov'un Periscope eleştirilerini sıraladığı videonun altındaki yorumların büyük kısmı, kendisine destek veren erkeklerden geldiği görülüyor. Bir yorumda ise "Kadınlar kendilerini modern zannediyor ama aslında fahişelik yapıyorlar" yazıyor.