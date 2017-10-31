Genç kızlar futbol sayesinde sosyal yaşama katılıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da üç yıl önce kurulan Esnaf Gençlik Spor Kız Futbol Kulübü, dar gelirli ve sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin kızlarına futbol sevgisini aşıladı.

Manisa\'da kurulan kadın futbol takımı ile 80\'e yakın genç kız lisans alıp futbolla tanıştı. Manisa Esnaf Gençlik Spor Kız Futbol Takımı\'nda oynamaya başlayan genç kızlar, spor yaparak sağlıklı yaşamaya başladı. Manisa Esnaf Gençlik Spor Kız Futbol Takımı Antrenörü Cemil Uğur, \"Haftanın dört günü kız futbol takımıyla antrenman yapıyoruz. Sıfırdan yetiştirdiğimiz kız çocuklarımıza futbol bilgisi ve spor sevgisi aşılıyoruz. Kadınlar liginde üçüncü yılımız. Takımda oynayan kızların çoğunluğu kırsalda yaşayan ekonomik geliri düşük ailelerin çocukları. Biz onlara spor sevgisini aşılamak istiyoruz. Onlar buraya geldiklerinde kişilikleri, ilişkileri düzeliyor. Çocukların kötü alışkanlıkları düşünecek zamanı kalmıyor. Hep doğrunun peşinde oluyorlar, toplumda yer edinmek istiyorlar\" dedi.

Futbol sahalarında kızların kabullenilmediğini söyleyen Cemil Uğur, \"Kız çocuklarının spor sahalarında kabullenilmesi zor oluyor. \'Nereden çıktı bunlar\', diyorlar. Ama biz ısrarla kızlarımızı kabullendirdik. Kız çocuklarına \'annenin dizinin dibinde otur\' derler. Biz kızları annesinin dizinin dibinden alıp sporcu yapmaya çalışıyoruz. Ancak onlara gerekli malzemeleri veremezsek evine annesinin dizinin dibine itersek o zaman sporcu sayımız azalır\" diye konuştu.

\'TFF DESTEĞİ KESTİ, KULÜPLER ZOR DURUMA DÜŞTÜ\'

Futbolun Türkiye\'de erkek oyunu olarak görüldüğünü, ancak kadın futbolcu sayısının da arttığını kaydeden Cemil Uğur, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde verdiği harcırah desteğinin kalktığını söyledi. Harcırah verilmemesinin kadın futbolunu kötü etkileyeceğini öne süren Uğur, \"Her geçen gün kadın futbolcu sayısı artıyor. 3\'üncü ligde kulüplerin gelişmesi için bugüne kadar TFF destek oluyordu. Kilometre başına 1.5 lira, ayrıca 200 kilometrenin üstünde konaklama bedeli veriyordu. Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yol harcırahını kaldırdı. Bu zamana kadar teşvik kaldırıldı. Yalnız 1\'inci ve 2\'nci sırada olanlara destek verilecek, diğerleri kendi yağıyla kavrulacak. Bu karar özellikle kadın futbolunda sıkıntı. Biz iller arasında yarışıyoruz. Ulaşım, konaklama, beslenme sorunu ekonomik gideri artırıyor. Ligden çekilen kulüpler var. Bu karar kadın futbolunu geriletir\"dedi.

TFF\'nin desteğinin kaldırılmasıyla birlikte birçok kadın futbol takımının zor duruma düşeceğini savunan Cemil Uğur, yerel aktörlerden destek istedi. Uğur, \"Ticaretle uğraşan kurum kuruluşların desteği yok. Sponsorluk yasası var ama bunları uygulayanlar yok\" diye konuştu.



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