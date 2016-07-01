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Genç kızın midesinden 2 kilo saç çıktı

Ameliyatı yapan doktor, meslek hayatında ilk kez böyle bir ameliyat yaptığını söyledi

01 Temmuz 2016 19:19

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Rapunzel sendromu" hastalığı nedeniyle saçlarını yiyen 18 yaşındaki evli kadının midesinden 2 kilo saç çıktı.

Darıca’da yaşayan G.K. midesindeki rahatsızlık nedeniyle Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne geldi. Yapılan kontrol sonucunda G.K.’nın midesindeki kitle tespit edildi. Ameliyata alınan genç kadının midesinden 2 kilo saç çıktı. G.K. tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

DHA'nın haberine göre; ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Cengiz Ateş, G.K.’nın 'Rapunzel sendromu' hastalığı nedeniyle saçlarını yediğini belirterek meslek hayatında ilk kez böyle bir hastanın ameliyatını yaptığını söyledi.

Hastanın saçlarını yediğinin farkında olmadığını belirten Dr. Cengiz Ateş "Yaklaşık 2 saat sürdü ameliyatımız. Ameliyat sonrası hastamızı yaklaşık 1 hafta süreyle serviste takip ettik. Daha sonra normale döndü. Yemeye içmeye başladı. Oldukça mutlu oldu ve keyfi yerine geldi" dedi.

Bu hastaların cerrahi olarak taburcu edildikten sonra psikiyatrik desteğe ihtiyaçları bulunduğunu belirten Dr. Ateş, "Bu hastalığın temelinde psikolojik sıkıntılar yatmaktadır. Biz de bu hastamızı psikiyatri kliniğine göndermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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