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Yaşam

Genç kızın intiharını böyle önlediler

Cep telefonu yüzünden annesiyle tartışan lise öğrencisi intihara kalkıştı. Genç kızı annesi üst kattan, komşusu ise alt kattan tutarak düşmesini önledi.

06 Nisan 2012 21:14

Lise öğrencisi 15 yaşndaki M.Ç., cep telefonu yüzünden annesiyle tartıştıktan sonra 8'inci kattaki evlerinin penceresinden sarkıp intihara kalkıştı.

Annesinin üstten kollarından, alt kattaki komşusunun da ayaklarından tutup düşmesini engelemeye çalıştıkları M.Ç., diğer komşularının da yardımıyla kollarından tutulup içeri çekilerek kurtarıldı.

Olay, bugün saat 13.10 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bonsa Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi'nde 10 katlı apartmanın 8'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, Öztekinler Kız Meslek Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi M.Ç.'nin elinde cep telefonu gören annesi 42 yaşındaki H.Ç., 'Senin telefonun yok. Bu cep telefonu kimin?' dedi. Ardından anne ve kız tartıştı. Odasına giren M.Ç. pencereden sarkıp intihara kalkıştı. Durumu fark eden annesi H.Ç., kızının düşmemesi için kollarından tutup içeri çekmek istedi. Bu sırada gürültüyü duyan alt kattaki komşu da genç kızın düşmesini engellemeye çalıştı. H.Ç., yardıma gelen komşularına kapıyı açmaya giderken M.Ç. de pencerenin pervazından tutunarak bekledi.

 
Liseli kız daha sonra komşular ve annesi tarafından güçlükle içeri çekirelerek ölümden son anda kurtuldu. M.Ç., ambulansla Selçuklu Ünivertesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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