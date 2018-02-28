T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genç kızın cinsel istismarla suçladığı şüpheli tutuklandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de lise öğrencisi G

28 Şubat 2018 15:49

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de lise öğrencisi G.A.\'nın (16), kendisine cinsel istismarda bulunup, sosyal medyada çıplak fotoğrafını paylaştıkları iddiasıyla şikayetçi olduğu S.Ş. (20) tutuklandı, İ.Ö. (20) serbest bırakıldı.
Bayramiç ilçesindeki lisede 10\'uncu sınıf öğrencisi G.A., okul dışından arkadaşlık yaptığı İ.Ö. ve S.Ş.\'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu. G.A., İ.Ö. ve S.Ş.\'nin çıplak fotoğraflarını da sosyal medya paylaşım sitesi Instagram\'a koyduklarını öne sürdü.
Savcılığın talimatı üzerine İ.Ö. ve S.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunda, İ.Ö. ve S.Ş. üzerlerine atılı suçları kabul etmedi. İki şüpheli, savcılıkta ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bayramiç Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli S.Ş. tutuklandı, İ.Ö. ise denetimli serbestlikle bırakıldı.
Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı kararıyla, Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen G.A.\'nın, eğitimine başka bir yerde devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇÇanakkale DHABayramiçInstagramSavcılığınCumhuriyet SavcılığındakiBayramiç Sulh Ceza HakimliğinceBayramiç Cumhuriyet SavcılığıEsirgeme KurumunaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24